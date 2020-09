Ciclone, l’esplosivo singolo dell’estate 2020 firmato dal duo di produttori multiplatino e hitmaker per eccellenza Takagi e Ketra, ha ottenuto la certificazione di disco di platino. Il singolo vede la partecipazione di Elodie tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali Mariah classe ’99 e rivelazione della scena reggaeton trap r&b mondiale, e dei celeberrimi Gipsy King.



Decadi, generazioni e influenze sono a confronto nel nuovo sound alchemico di Ciclone, prodotto dai re Mida Takagi e Ketra, che contano oltre 100 dischi di platino tra singoli e produzioni, oltre 200 milioni di stream e più di 550 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube.

Nel brano di Takagi e Ketra c’è la tradizione italiana portata con disinvoltura da Elodie, la rumba flamenca dei leggendari Gipsy Kings Nicolás Reyes e Tonino Baliardo, e la generazione Z del latin power rappresentata da Mariah.



Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de Il Ciclone, la pellicola di culto degli anni ’90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale del clip. Il video conta oggi oltre 30 milioni di views.





Takagi & Ketra, Elodie, Mariah - Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

Qui sotto trovate il testo di Ciclone uno dei più trascinanti tormentoni dell’estate 2020

hanno centrato l’obiettivo fissato a inizio estate, ovvero far cantare il pubblico con un brano che, distruggendo ogni barriera di genere, sembra dire una sola cosa: riprendiamoci la vita.



Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

Fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

Yo he intentado llamarte

Pero con miedo a equivocarme

Contestas, me enredas

No quiero esa vaina te imaginas

Yo moría por ti

No sé si tú por mí

Lo que queda claro es que no nos funcionó

Prima di te

Ero sola, ero mia

Era tutto più facile

Ora in questa follia

Ho imparato a danzare

Cento giorni senza rincontrarsi

Non credevo che poi mi mancassi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

Fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

Sottovoce dirti “Sì”

Sottovoce dirti “Sì”

Sottovoce dirti “Sì”

Stanotte solamente

Sottovoce dirti “Sì”

Sottovoce dirti “Sì”

Mi sfiori appena

Sei un brivido sulla mia schiena, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Sulla mia schiena, ah

Mirando hacia la pared

Pensando en llamarte

Contestas, me enredas

No quiero esa vaina, tú me restas

A veces pienso que sí

Después me digo no

No te puedo llamar aunque quiera de ti

Prima di te

Ero sola, ero mia

Era tutto più facile

Ora in questa follia

Ho imparato a danzare

Zingara è la notte per cercarsi

Sei un ciclone in cerca dei miei passi

Scriverò di amarti sulle note di un iPhone

Fisso la parete tanto non ti chiamerò neanche stasera

Non vale la pena

È agosto ma si gela

Anche se non serve a niente

Sottovoce dirti di sì

Sottovoce dirti di sì

Mi sfiori appena

Sei un brivido sulla mia schiena

Sulla mia schiena, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Sulla mia schiena, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Sulla mia schiena, ah

Cosa ne pensate di Ciclone? viene voglia di ballare vero?!