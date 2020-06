Giusy Ferreri, regina indiscussa delle hit dell’estate, sta per tornare con un nuovo tormentone e questa volta è affiancata da Elettra Lamborghini. Dopo lo straordinario successo di Amore e Capoeira e di Jambo con Takagi e Ketra, è la volta di LA ISLA, in uscita il prossimo 29 giugno.

“Avete capito bene. Sta arrivando il mio nuovo singolo, realizzato insieme a un’amica straordinaria, Elettra Miura Lamborghini! Il 29 giugno preparatevi a partire per LA ISLA!“, scriveva qualche giorno fa Giusy Ferreri.

Le due artiste hanno presentato questo pomeriggio, durante l’ultima puntata andata in onda quest’oggi su Canale 5 di Verissimo – Le storie, un breve estratto del brano, ancora una volta targato Takagi e Ketra.

Testo

Non ci sono più stelle sul soffitto

mamma lo diceva sei carino ma non ricco

per stare bene trovi sempre una maniera

non ti fidare che nessuno sa cos’è

La felicità è come un’altalena

decidi sempre tu quando scendere

La notte vicino al faro

la notte si accende

ti porto con me

la notte mi parli piano

La isla è lontana

che porta a sé

tu mi fai cantare

Ti giuro

non ho più bisogno di niente

Mi fai cantare

Ti giuro non ho più bisogno di niente

se stai con me, me,me, me

Ti giuro non ho più bisogno di niente

se stai con me, me, me,me

Ti giuro non ho più bisogno di niente