Teen Wolf: Il Film – intervista a Tyler Posey

Tyler Posey è disposto a tutto per il suo branco, nel bene e nel male!

In occasione dell’arrivo di Teen Wolf: Il Film su Paramount+ abbiamo avuto l’opportunità di intervistare l’attore che torna per l’occasione a vestire i panni dell’iconico personaggio che lo ha reso celebre, Scott McCall.

Intervista a Tyler Posey

Sono passati sei anni dalla conclusione della serie ma Tyler non ha dubbi: Teen Wolf gli ha cambiato la vita! E lui non lo ha dimenticato. “Mi ero tenuto libero per i prossimi cinque anni”, ci ha raccontato ridendo facendo riferimento a quanto fosse felice di tornare sul set nei panni di Scott, che qui ritroveremo più adulto rispetto a quando l’abbiamo visto l’ultima volta, e alle prese con nuove sfide da affrontare.

Grande assente della serie Dylan O’Brien, caro amico di Tyler Posey anche nella vita. L’attore rassicura però i fan “la sua presenza è ovunque nella serie, era come se fosse lì con noi”.

Durante l’intervista abbiamo parlato di come è stato ritornare a lavorare con il resto del cast e di quale serie tv della sua adolescenza vorrebbe vedere un reboot.

Quando esce Teen Wolf: Il Film

Il film, uscito il 23 febbraio, è disponibile in esclusiva su Paramount+.

Di che cosa parla il film

La luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast del film

Oltre a Tyler Posey nel film rivedremo anche molti attori della serie insieme a qualche new entry. Tra loro ci sono: Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin.