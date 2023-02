Teen Wolf: Il Film, i motivi che si celano dietro l’assenza di Dylan O’Brien

Finalmente Teen Wolf: The Movie (Teen Wolf: Il Film) è disponibile anche su Paramount+ Italia. Da oggi, infatti, potete gustarvi la pellicola direttamente sul divano di casa. Come avrete già potuto leggere a noi tutto sommato non è dispiaciuta. Forse sapete già che Crystal Reed è presente nella pellicola ed interpreta nuovamente Allison Argent ma purtroppo il grande assente è, ancora una volta, Dylan O’Brien e quindi Stiles Stilinski. Il vero unico assente di peso in questa importante operazione di revival. Ecco i veri motivi che si celano dietro la mancata presenza di Dylan O’Brien in Teen Wolf: Il Film.

Ecco il trailer di Teen Wolf: Il Film

Perché Dylan O’Brien non è presente in Teen Wolf: Il Film?

La mancata presenza di Stiles all’interno del film sequel di Teen Wolf è da attribuire ad una scelta creativa del suo interprete, Dylan O’Brien. L’interprete di Stiles Stilinski ha spiegato come il suo rifiuto sia stato figlio di una scelta artistica attentamente ponderata. Anche lui era infatti convinto che il suo personaggio avesse detto tutto durante la serie e non necessitava di ulteriore approfondimento: “Ho semplicemente deciso che si era interrotto nel momento migliore per me. Volevo lasciare il personaggio in quel modo. Auguro a tutti loro comunque il meglio e, non appena sarà possibile, vedrò il film. Non farò parte del cast ma spero sia fantastico”, ha fatto sapere la star di Maze Runner.

In realtà Jeff Davis, in una nuova intervista rilasciata a TV Insider in vista dell’uscita del film sulla piattaforma Paramount+, ha rivelato che all’inizio pensava che Dylan avrebbe fatto parte del cast del film. Lui voleva assolutamente coinvolgerlo dato che sa bene quanto il personaggio di Stiles sia amato dai fan di Teen Wolf. “Avevamo delle idee scritte, ma niente che avesse mai superato la fase di bozza. C’è stato un momento in cui ha detto: “Ok, forse farò un cameo”. Poi un altro momento in cui ha detto: “Forse farò qualche giorno di riprese”. Ma a un certo punto del processo ho detto: o lo facciamo partecipare o non lo facciamo. E credo che abbia preso la decisione giusta per se stesso. Deve fare ciò che lo nutre creativamente. Ha fatto quel personaggio per sei stagioni. Gli ho detto al telefono: “La cosa peggiore che possa accadere è che il pubblico ti veda sullo schermo e capisca che tu non voglia esserci”. Quindi devi volerci essere, se vogliamo farlo o no”. E lui ha scelto di lasciare il personaggio dov’era”.

Un vero peccato. La presenza di Stiles all’interno del film sarebbe stata la ciliegina sulla torta di un’ importante operazione di revival. Il film funziona anche senza di lui, però è innegabile che la sua mancata presenza si faccia sentire. Chissà… magari in un futuro Teen Wolf: The Movie 2 Dylan potrebbe decidere di tornare. Vedremo, solo il tempo saprà rispondere alle nostre domande.

Ecco la risposta di Taylor Posey alla nostra domanda in merito all’assenza di Dylan nel film

https://www.youtube.com/shorts/ATElPrasLW4