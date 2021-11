Taylor Swift ha annunciato lo short movie di All Too Well con Sadie Sink e Dylan O’Brien

Taylor Swift ha deciso di fare ai suoi fan il regalo che non avevano nemmeno il coraggio di desiderare: uno short movie, ovvero un cortometraggio, della versione 10 minuti di All Too Well. Vi lasciamo un momento per processare questa informazione… Ma non finisce qui!

La cantante ha annunciato anche che lo shot movie sarà scritto e diretto da lei e che saranno protagonisti Sadie Sink (Stranger Things) e Dylan O’Brien (Teen Wolf). La versione video di All To Well sarà pubblicata il 12 Novembre, insieme a Red (Taylor’s Version).

Ecco l’annuncio dello short movie di All Too Well:

All Too Well è una, se non la canzone più amata dai fan di Taylor Swift ed è universalmente riconosciuta dai critici come una delle ballate pop più interessanti a livello di testo. Il brano racconta la dolorosa fine di una relazione (quella con Jake Gyllenhaal) dove lei cerca di elaborare il doloro rivisitando alcuni dei momenti più significativi della storia d’amore; la cantante ha sempre raccontato che la versione originale del pezzo era lungo 10 minuti e che era stato tagliato per esigenze commerciali: “Non si puà mettere una canzone di 10 minuti in un disco” aveva detto durante la promozione di Red.

All Too Well è diventata la “Track 5” per eccellenza, ovvero il brano più personale e vulnerabile dei dischi di Taylor Swift, e i fan piano piano l’hanno eletta come miglior canzone della sua discografia.

Red (Taylor’s Version):

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci saranno 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Tracklist del disco:

1. “State of Grace”

2. “Red”

3. “Treacherous”

4. “I Knew You Were Trouble”

5. “All Too Well”

6. “22”

7. “I Almost Do” Swift

8. “We Are Never Ever Getting Back Together”

9. “Stay Stay Stay”

10. “The Last Time” (featuring Gary Lightbody of Snow Patrol)

11. “Holy Ground”

12. “Sad Beautiful Tragic”

13. “The Lucky One”

14. “Everything Has Changed” (featuring Ed Sheeran)

15. “Starlight”

16. “Begin Again”

17. “The Moment I Knew”

18. “Come Back… Be Here”

19. “Girl at Home” Swift

20. “State of Grace” (acoustic version)

21. “Ronan”

22. “Better Man”

23. “Nothing New” (featuring Phoebe Bridgers)

24. “Babe”

25. “Message in a Bottle”

26. “I Bet You Think About Me” (featuring Chris Stapleton)

27. “Forever Winter”

28. “Run” (featuring Ed Sheeran)

29. “The Very First Night”

30. “All Too Well” (10 minute version)