Ben Respira: il documentario su Benjamin Mascolo dal 12 novembre

Partendo dall’esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le sue ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso per raggiungere un sogno, ma anche la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le sue relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l’amicizia, la famiglia, l’amore. Nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d’arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne. Ben: Respira porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l’Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni.

La sinossi del documentario

Quando respiriamo il diaframma e i muscoli appena sotto la gabbia toracica si contraggono mentre quando espiriamo si rilassano. Un gesto istintivo e automatico per il nostro corpo: un atto che compiamo tra le 12 e le 16 volte al minuto a riposo e fino a 35-45 invece sotto sforzo. Respiriamo senza accorgercene ma cosa succede quando invece qualcosa si rompe e quell’automatismo si inceppa?

È quello che è successo a Ben, artista diventato famoso insieme all’amico fraterno Federico Rossi col duo Benji & Fede. Dietro una vita vissuta sempre a mille all’ora, con l’adrenalina e l’entusiasmo tipici di chi sta realizzando un sogno Ben ha infatti dovuto fare i conti con una rarissima malattia, l’Istiocitosi X che quando era ancora un ragazzino ha compromesso la sua capacità polmonare, portandolo fino in terapia intensiva. Questa patologia ha influito sul suo respiro certo ma non di sicuro sui progetti e sulle ambizioni di Ben che dopo aver messo sotto stress il suo fisico ha deciso invece di iniziare a prendersene cura.

Un vero e proprio punto di svolta nella sua vita che ha coinciso con l’amore di Bella Thorne, la sua futura moglie, la ragazza che è riuscita a vedere in lui un potenziale che Ben invece non credeva di avere.