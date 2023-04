Amici 22 – Il Serale: Alessio è l’eliminato della quarta puntata

Sabato 8 aprile è andata in onda la quarta puntata del serale di Amici 22, con ospite Alessandro Siani per il momento comico.

Anche in questo quarto appuntamento, c’è stata soltanto una eliminazione, quindi nessun eliminato provvisorio. Al ballottaggio sono arrivati, manche dopo manche: Angelina, Alessio e Mattia.

Durante il rush finale, la latinista Benedetta non ha nascosto la sua preoccupazione per l’eventuale uscita del suo partner (e quindi di lei stessa) ma anche per Alessio a cui è molto legata.

A rientrare in gara è stata la cantante e sono rimasti in bilico, dunque, soltanto i due ballerini, ecco come si sono difesi: Alessio ha ballato Thoiry mentre Mattia ha ballato Chantaje.

Alessio è eliminato da Amici 22

Terminata la gara, i due ragazzi sono rientrati in casetta promettendosi di rivedersi una volta fuori, visto che sono diventati grandi amici.

Prima del verdetto, non è mancato l’ormai consueto latte e biscotti che è ormai diventato il loro rituale notturno.

Mattia ha anche abbracciato forte Benedetta. “Mattia ha paura anche se è il ballerino più bravo che io abbia mai conosciuto” ha detto la ragazza interrogata da Maria in collegamento.

Il ballerino di latino ha ammesso di provare tanto timore perché arrivati a questo punto sono tutti davvero bravi, ma ha espresso la sua gratitudine per essere giunto fino al serale.

“È una persona bellissima, capisce le altre persone, è stata una parte importante del mio percorso, comunque vada io perderò una parte importante” ha aggiunto Benedetta riguardo Alessio.

Quest’ultimo non si è lasciato prendere da alcuna emozione negativa prima di conoscere il suo destino ad Amici: “Sono contento del percorso che ho fatto e comunque vada sono felice”.

Ed ecco il verdetto da parte della conduttrice:”Esce Alessio“. Il ballerino ha ringraziato tutti:”Perché è da quando sono entrato qui che mi avete fatto sentire uno di voi, spingete sempre”.

