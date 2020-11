Taylor Swift conferma l’identità di William Bowery: ecco chi é!

Chi è William Bowery? Per mesi i fan di Taylor Swift si sono interrogati sull’identità di uno dei co-autori di due delle canzoni di Folklore, ovvero Exile con Bon Iver e Betty; prima dell’uscita del disco, la cantante aveva confessato che si trattava di una leggenda della musica per lei, ma l’identità di questo musicista è sempre stata misteriosa in quanto, è parso chiaro sin da subito, che si trattasse di uno pseudonimo.

Ci sono state tantissime ipotesi: si tratta del suo idolo Joni Mitchell? Suo fratello Austin Swift? Lorde? Oppure, uno dei più interessanti, il suo ex Harry Styles? Quella più gettonata, però, è sempre stata l’ipotesi che William Bowery fosse il suo fidanzato Joe Alwyn in quanto lui e Taylor Swift erano stati insieme al concerto dei Kings of Leon al Bowery Hotel e il bisnonno di Joe si chiamava William.

La verità su William Bowery:

Nel concerto-documentario folklore: the long pond studio sessions, in esclusiva su Disney+, Taylor Swift ed i suoi collaboratori Aaron Dessner e Jack Antonoff scherzano sulla misteriosa identità di questo personaggio. Parlando della genesi della canzone Exile, Taylor ha detto: “Ci sono state molte discussioni su William Bowery e sulla sua identità perché non è una persona reale“.

“Quindi, William Bowery è Joe, come sapete” dice a Jack e Aaron, “E lui suona il piano benissimo e stava suonando e creando delle cose. Exile è nata perché lui ha creato la parte iniziale al piano e stava canticchiando la parte di e Bon Iver. Stava cantando l’intero primo verso. Io ero incantata e gli ho chiesto se potevamo andare avanti a scriverla. Ho capito da subito che sarebbe stato un duetto perché lui ha una voce profonda e suonava benissimo cantata in quel registro” ha confessato.





Durante la chiacchierata Taylor spiega anche che lei e Joe sono entrambi fan di Bon Iver ed hanno chiesto ad Aaron Dessner di coinvolgerlo nel progetto. Ora che è stata svelata l’identità di William Bowery, però, pretendiamo di poter ascoltare la versione di Exile nella versione duetto Taylor Swift e Joe Alwyn!

Ecco il trailer del film concerto in onda su Disney+: