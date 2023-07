Red, White and Royal Blue: ecco il trailer e tutto quello che dovete sapere

Finalmente Amazon Prime Video ha distribuito il primissimo trailer di Red, White and Royal Blue, film tratto dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston. I fan dei romance LGBTQ+ non aspettavo altro. La pellicola vi aspetta dall’11 agosto solo su Prime Video. Cosa succede quando il principe d’Inghilterra e il figlio della presidentessa degli Stati Uniti s’innamorano? Scopriamolo grazie al trailer di Red, White and Royal Blue.

Il trailer di Red, White and Royal Blue

Tutto quello che dovete sapere su Red, White and Royal Blue

Quando uscirà il film?

La pellicola debutterà solo sulla piattaforma di Prime Video l’11 agosto. Sarà il film perfetto da gustare durante le settimane di vacanza.

La sinossi

Alex Claremont-Diaz, figlio della Presidente degli Stati Uniti, e il Principe Henry d’Inghilterra hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati.

Il cast

Nicholas Galitzine (Purple Hearts, Cenerentola) veste i panni del principe inglese Henry mentre Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth) interpreta Alex, il figlio del presidentessa degli Stati Uniti, interpretata dalla splendida Uma Thurman.

Ai nomi di cui sopra si aggiungo anche: Clifton Collins Jr. (Westworld), Sarah Shahi (Black Adam), Rachel Hilson (Winning Time), Stephen Fry (The Dropout), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) e Akshay Khanna (Polite Society).

Il film è diretto da Matthew López (esordiente), che ha co-sceneggiato il film assieme a Ted Malawer e Casey McQuiston (autrice del romanzo).

La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo bestseller di Casey McQuiston disponibile anche in italiano con il titolo Rosso, Bianco e Sangue Blu.

