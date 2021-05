Raffaele parla di Amici 20, di Focu Meu e di Martina (Video intervista)

Dopo aver incontrato Ibla (clicca qui per vedere la nostra video intervista!) la redazione di Ginger Generation ha avuto modo di scambiare 4 chiacchiere con Raffaele Renda di Amici 20!

L’artista calabrese, che purtroppo non è riuscito ad arrivare alla finalissima, si è fatto conoscere in trasmissione per il suo grande talento vocale e per il suo rapporto speciale con Arisa.

Oltre alla sua splendida voce, Raffaele può vantare anche una serie di inediti che ci hanno fatto innamorare al primo ascolto. Oltre a Il sole alle finestre e 7 vite, ad averci colpito immediatamente è stata anche la scatenata hit Focu Meu.

Questo brano, nello specifico, era stato commentato con queste parole dall’artista in trasmissione:

Questa canzone è dedicata alla realtà della mia terra, la Calabria. Una realtà diversa, con questo brano vorrei fare aprire gli occhi ai ragazzi che come me sognano in grande ma che a volte per questa realtà sono bloccati.

Nella nostra intervista, che potete trovare qui sotto, Raffaele ci ha parlato del suo percorso ad Amici, dei suoi inediti e anche di un gossip di cui si è molto parlato. Si dice infatti che si stia frequentando con Martina Miliddi, ex di Aka7Even. Ma sarà vero? Scopritelo qui sotto!

Raffaele parla di AMICI 20 e del rapporto con Martina Miliddi

Ecco la biografia ufficiale dell’artista!

Raffaele Renda è un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a SanremoYoung su Rai1 e arriva in finale classificandosi al secondo posto. Successivamente si esibisce alla 68esima edizione del Festival di Sanremo su Rai1 insieme ai ragazzi di Sanremo Young. Studia canto da oltre dieci anni e attualmente sta lavorando alla realizzazione del suo primo Ep.

Ha preso parte all’ultima edizione di Amici, arrivando alle fasi finali del programma.

Il suo brano “Il sole alle finestre” è disponibile in radio dal 7 maggio 202