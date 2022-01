Tancredi – Tanto lo so: audio e testo della canzone

Tanto lo so è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Tanto lo so di Tancredi

Testo Tanto lo so di Tancredi

Parlami dei tuoi sogni

di quello che nascondi e che porti sotto le coperte se dormi

è già la terza volta che vediamo l’alba e perdiamo i tramonti

solo noi tra le note dei Pink Floyd

persi in un mare di forse travolti dalle onde

magari tutte le risposte sono all’orizzonte

oppure le ho già di fronte

E tanto lo so, lo so, lo so già come finirà

e tanto lo so, lo so, lo so che perderò la testa poi

farò casino come tutte le altre volte

solo per non farmi dire no

e tanto lo so, lo so, lo so che te ne andrai, che me ne andrò

T’avrei portata a casa mia ma vivo ancora con i miei

non ho manco la patente non sai quanto la vorrei

giro da una vita a piedi non so per chi morirei

sei così innocente che mi fai sentire in colpa

odio la vita mondana piango su di te anche se ti conosco appena

sappi che sarà un problema

meglio se mi stai lontano

E tanto lo so, lo so, lo so già come finirà

e tanto lo so, lo so, lo so che perderò la testa poi

farò casino come tutte le altre volte

solo per non farmi dire no

e tanto lo so, lo so, lo so che te ne andrai, che me ne andrò

Non mi importa se siamo una panchina o sopra un jet

se ho gli occhi su di te

io non posso darti il mondo perchè non so più com’è

forse nemmeno te

E tanto lo so, lo so, lo so già come finirà

e tanto lo so, lo so, lo so che perderò la testa poi

farò casino come tutte le altre volte

solo per non farmi dire no

e tanto lo so, lo so, lo so che te ne andrai, che me ne andrò

E tanto lo so, lo so, lo so già come finirà

e tanto lo so, lo so, lo so che perderò la testa poi

farò casino come tutte le altre volte

solo per non farmi dire no

e tanto lo so, lo so, lo so che te ne andrai, che me ne andrò