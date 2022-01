Tancredi – Veleno: audio e testo della canzone

Veleno è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Veleno di Tancredi

Testo Veleno di Tancredi

Certe cose non le bevo, le bevo, le bevo

tipo le cose che dici, che dici, che dici

forse mi hai preso per scemo, davvero, davvero

so già i tuoi secondi fini, che fine, che fine

voglio solo uscire togliermi le spine

fare come se non fosse mai cambiato niente

Woo non gestisco la pressione woo sento l’ansia che mi sale, sale, sale

voglio solo urlare

Lasciami stare che sto bene così

lasciami stare non so che vuoi da me

lasciami da solo l’ho detto mille volte

non avrai mai niente ma a te chi ti conosce

sei come veleno vedo il male nei tuoi occhi

e sono sotto, sotto zero

meglio se mi lasci stare

Ho capito che ci si fa male solo apposta

tutti hanno i sensi di colpa

e tu non sei così diversa

dicevi adesso mi curo

e ci credevo davvero

però mi hai sempre illuso

e so che non cambierai mai

Woo non gestisco la pressione woo sento l’ansia che mi sale, sale, sale

voglio solo urlare

Lasciami stare che sto bene così

lasciami stare non so che vuoi da me

lasciami da solo l’ho detto mille volte

non avrai mai niente ma a te chi ti conosce

sei come veleno vedo il male nei tuoi occhi

e sono sotto, sotto zero

meglio se mi lasci stare

Bugie che non so digerire nemmeno con le medicine

non voglio più starti a sentire ti prego ma la vuoi finire

Adesso lasciami stare che sto bene così

lasciami stare non so che vuoi da me

lasciami da solo l’ho detto mille volte

non avrai mai niente ma a te chi ti conosce

sei come veleno vedo il male nei tuoi occhi

e sono sotto, sotto zero

meglio se mi lasci stare

perchè sei come veleno vedo il male nei tuoi occhi

e sono sotto, sotto zero

meglio se mi lasci stare