Rihanna e A$AP Rocky stanno insieme, è ufficiale: parla il rapper

A$AP Rocky e Rihanna stanno insieme, adesso è ufficiale. A parlare della sua storia con la cantante, è il rapper in un’intervista concessa a GQ.

L’esatta sequenza temporale della loro relazione è incerta e Rocky non ha divulgato molti dettagli. Le voci sul loro status iniziarono a circolare già nel 2013, quando il rapper aprì il Rihanna’s Diamonds World Tour.

A$APRocky, a proposito di Rihanna, nell’intervista ha dichiarato senza esitazione di aver trovato l’amore della sua vita: “Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è l’unica.”

Intorno al Natale dell’anno scorso, poi, Rocky è stato fotografato con Rihanna alle Barbados. Lì il rapper, il cui padre è emigrato dalle isole negli Stati Uniti, ha subito avvertito un senso di appartenenza.

“Era come tornare a casa”, dice. “È stato pazzesco. Ho sempre immaginato come sarebbe stato per mio padre, prima che arrivasse in America. E ho avuto modo di visitare quei posti, e che ci crediate o no, c’era qualcosa di nostalgico in questo”.

Nell’intervista di GQ ad A$AP Rocky, è stato chiesto anche se è pronto per essere padre. “Se questo è nel mio destino, assolutamente”, ha risposto. “Penso che sarei un papà incredibile, nel complesso fantastico”.

La collaborazione per Fenty Beauty

Rihanna e A$AP Rocky hanno, tra le altre cose, collaborato proprio di recente. Rihanna ha infatti deciso di includere il rapper di Everyday nella sua campagna legata al brand Fenty Beauty, di cui è proprietaria.

Per promuovere il brand i due artisti avevano concesso diverse interviste di coppia. Ecco come Rocky aveva commentato il lavoro fianco a fianco con Rihanna.