Tancredi – Paracadute: audio e testo della canzone

Paracadute è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Paracadute di Tancredi

Testo Paracadute di Tancredi

Faccio sogni tristi ma non ho paura

non so come amarmi ma è la mia natura

da questi palazzi bacio la fortuna

io non sono pazzo è una mia sfumatura

Poi mi butto senza paracadute

per sentire l’aria e la luce

salto senza paracadute

per sentirmi vivo una volta per tutte

Sento freddo e poco affetto

canto da solo con l’aerosol

perdo il senno e poi balbetto

se non mi sento mai a casa mia

sorrido solo con i miei amici

le giornate sono meno grigie

pensare mi davano del fallito

ora invece chiedono di uscire

direi ne è valsa la pena fare

quello che mi andava

potevo prendere la laurea

e fare la scelta sbagliata

rido in mezzo a una tempesta

mi sembra di stare a una festa

guardami dalla finestra

E poi mi butto senza paracadute

per sentire l’aria e la luce

salto senza paracadute

per sentirmi vivo una volta per tutte

C’ho gli attacchi d’ansia ma non ho paura

faccio sempre tardi ma è la mia natura

e da questi palazzi mi bacia la luna

se cado mi rialzo non trovo una scusa

io non rimpiango più niente del mio passato

di quando ero uno sbandato

di quello che mi è mancato

gli sbagli che ho perdonato

ma adesso tutto è cambiato

mi aspetta una nuova vita

una vista da mozzafiato

E poi mi butto senza paracadute

per sentire l’aria e la luce

salto senza paracadute

per sentirmi vivo una volta per tutte

E poi mi butto senza paracadute

per sentire l’aria e la luce

salto senza paracadute

per sentirmi vivo una volta per tutte

Faccio sogni tristi ma non ho paura

non so come amarmi ma è la mia natura

da questi palazzi bacio la fortuna

io non sono pazzo è una mia sfumatura