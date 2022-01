Tancredi – Ho bisogno: audio e testo della canzone

Ho bisogno è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Ho bisogno di Tancredi

Testo Ho bisogno di Tancredi

Ho perso il filo del discorso

ho perso cose più importanti che vorrei tanto spiegarti ma non mi conosco in fondo

forse dovrei fare un sorso

alzarmi per il conto e poi andarmene via

via dai tuoi problemi che non sanno stare insieme a quelli che ti darei io

a quelli che ti darei io

E mi richiamerai anche se dici che non mi vuoi vedere

e che non siamo fatti per stare insieme

forse hai ragione, forse non ci conviene ma

Ho bisogno solo di amore

ho bisogno solo di te

passeranno tutte le mode, la fama e i ricordi ma tu resta con me

e hai bisogno solo di amore

hai bisogno di me

sei luce in un’eclissi di sole

resta con me

resta con me

Ho il cuore che mi batte ma non sento il ritmo

il cielo senza stelle sembra il mio soffitto

io non sono niente solo ciò che ho scritto

chissà in me cosa ci hai visto

e dimmi dove sei che sono le sei

ti raggiungerò per dirti che va tutto ok

ma non è tutto ok

qui non è tutto ok

E mi richiamerai anche se dici che non mi vuoi vedere

e che non siamo fatti per stare insieme forse hai ragione, forse non ci conviene ma

Ho bisogno solo di amore

ho bisogno solo di te

passeranno tutte le mode, la fama e i ricordi ma tu resta con me

e hai bisogno solo di amore

hai bisogno di me

sei luce in un’eclissi di sole

resta con me

resta con me

Bastasse una pillola per non sentire il dolore

soltanto una lucciola per far la luce del sole

bastasse una pillola per non sentire il dolore

soltanto una lucciola per far la luce del sole

E ho bisogno solo di amore

ho bisogno solo di te

passeranno tutte le mode, la fama e i ricordi ma tu resta con me

e hai bisogno solo di amore

hai bisogno di me

sei luce in un’eclissi di sole

resta con me

resta con me

E ho bisogno solo di amore

ho bisogno solo di te

e hai bisogno solo di amore

hai bisogno di me

di me