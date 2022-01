Tancredi – Golden Hour: audio e testo della canzone

Golden Hour è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Golden Hour di Tancredi

Testo Golden Hour di Tancredi

Potevo fare di meglio o anche peggio non lo so-o-o

ho ancora un sacco di tempo e se ti penso non ce l’ho

poteva andare anche peggio o anche meglio ma fa lo stesso

se fuori piove non mi cambia più l’umore

c’è la golden hour ma per 24 ore

Cosa devo fare su una nota vocale

non so come stare dietro un amore digitale

quanto cazzo fa male dirti che mi dispiace

forse è già cambiato il mio nome sul tuo cellulare

mi è cambiato il mondo in un giro di orologio

ti ho detto di tutto e neanche me ne sono accorto

stavo così bene ma non bene del tutto

e affogavo in un Gin Mare per non chiederti un aiuto

e perchè, perchè stavi da sola me lo sono sempre chiesto

se la notte sto sveglio poi penso

Potevo fare di meglio o anche peggio non lo so-o-o

ho ancora un sacco di tempo e se ti penso non ce l’ho

poteva andare anche peggio o anche meglio ma fa lo stesso

se fuori piove non mi cambia più l’umore

c’è la golden hour ma per 24 ore

Ho bevuto veleno insieme alle paranoie

ho fatto un casino ma ne avevo bisogno

a volte voglio chiamarti ma non voglio svegliarti

forse anche tu non dormi e lo sappiamo entrambi che

Potevo fare di meglio o anche peggio non lo so-o-o

ho ancora un sacco di tempo e se ti penso non ce l’ho

poteva andare anche peggio o anche meglio ma fa lo stesso

se fuori piove non mi cambia più l’umore

c’è la golden hour ma per 24 ore