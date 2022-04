Tancredi – Isole: audio e testo della canzone

Isole è il nuovo singolo di Tancredi. Il brano, annunciato da un teaser dall’artista e da Netflix, sarà la colonna sonora della nuova serie tv Netflix Di4ri.

Il singolo segue l’uscita dell’album Golden Hour, risalente allo scorso gennaio.

Ascolta qui Isole di Tancredi

Testo Isole di Tancredi

Quando corri veloce

ricordati di non dimenticarti di me

che abbiamo perso la voce

diviso in due un’emozione

quando non c’era nessuno

respiravamo il futuro

e ti ricordi quel diluvio

che ci ha spento i sogni e i segnali di fumo

Ho capito solo ora che ti chiedo come stai, cosa fai, dove vai

perché ho sempre paura di parlarti di me

di fidarmi di te

di sognare per vivere, vivere

siamo come due isole, isole

ma ti parlo di me

e mi fido di te

pensavamo che fosse impossibile

far unire due isole, isole

Ti conosco da una vita, dalla terza elementare

io sempre in ritardo tu invece sempre puntuale

sotto un temporale, sopra un regionale

pensare che andrò all’estero ammetto che mi fa male

so che mi starai vicino quando avremo tutti contro

che non crederai se ti dirò che è tutto a posto

c’è un patto di sangue non è scritto con l’inchiostro ti voglio bene

Ho capito solo ora che ti chiedo come stai, cosa fai, dove vai

perchè ho sempre paura di parlarti di me

di fidarmi di te

di sognare per vivere, vivere

siamo come due isole, isole

ma ti parlo di me

e mi fido di te

pensavamo che fosse impossibile

far unire due isole, isole

Siamo solo isole, isole

siamo solo isole, isole

tra un mare di lacrime, lacrime

tu mi hai visto piangere

ma ho sempre paura di parlarti di me

di fidarmi di te

di sognare per vivere, vivere

siamo come due isole, isole

ma ti parlo di me

e mi fido di te

pensavamo che fosse impossibile

far unire due isole, isole

Siamo solo isole, isole

siamo solo isole, isole

tra un mare di lacrime, lacrime

tu mi hai visto piangere, piangere

ridere

siamo solo isole (siamo solo isole)