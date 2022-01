Tancredi – Paranoie: audio e testo della canzone

Paranoie è uno dei brani del nuovo album di Tancredi intitolato Golden Hour, in uscita oggi 21 gennaio. Il disco è stato anticipato dal singolo promozionale Wah Wah.

Questo brano è stato il frutto di numerose session in studio che lo hanno visto coinvolto negli ultimi mesi al lavoro con tanti artisti diversi e della collaborazione di Tancredi con i produttori Federico Nardelli e Giordano Colombo. Inoltre, dopo l’EP Iris, rappresenta un nuovo capitolo della vita artistica del cantautore.

Audio Paranoie di Tancredi

Testo Paranoie di Tancredi

Perdonami se sto così

non penso più a come mi vesto

da più o meno due mesi e mezzo

antidoti, telefoni, li butterei tutti nel cesso

giusto per sentirmi un po’ meglio e

Se perdo il controllo

ti mostro la parte più brutta che ho dentro

ti porto più sotto

e poi più su, su, su

e c’ho gli sbalzi d’amore baby ti scioglierei il cuore con un Moncler a Riccione ma non mi va

perchè ho gli sbalzi d’umore tipo Bob Dylan col Nobel

per darei anche un milione ma non ce l’ho

però c’ho le

Paranoie ne ho tre per tre giorni diversi

paranoie

oggi sono arrivato a venti paranoie

se ne vanno via solo quando sto con te

paranoie

paranoie

Non lo so come stai

da più o meno due mesi e mezzo

come sto non lo sai

sarà che non ti importa più di me

no non ti importa più perchè

Se perdo il controllo

ti mostro la parte più brutta che ho dentro

ti porto più sotto

e poi più su, su, su

e c’ho gli sbalzi d’amore baby ti scioglierei il cuore con un Moncler a Riccione ma non mi va

perchè ho gli sbalzi d’umore tipo Bob Dylan col Nobel

per darei anche un milione ma non ce l’ho

però c’ho le

Paranoie ne ho tre per tre giorni diversi

paranoie

oggi sono arrivato a venti paranoie

se ne vanno via solo quando sto con te

paranoie

paranoie

Passi e torni sempre

come il mal di testa

passi e torni sempre

tipo come

Paranoie ne ho tre per tre giorni diversi

paranoie

oggi sono arrivato a venti paranoie

se ne vanno via solo quando sto con te

paranoie

paranoie