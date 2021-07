Tale e Quale Show: il primo vincitore di Amici Dennis Fantina nel cast

Nelle scorse ore Carlo Conti, che sarà di nuovo alla conduzione del programma di Rai Uno a partire dal 17 settembre, attraverso un post sui social, ha reso noto l’elenco ufficiale del nuovo cast di Tale e Quale show.

Ciro Priello: comico e attore dei The Jackal

Dennis Fantina: cantante e vincitore di Saranno Famosi nell’edizione 2001/2002

Biagio Izzo: attore e comico

Gemelli di Guidonia: trio napoletano comico e musicale composto dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo

Alba Parietti: conduttrice, scrittrice e showgirl

Federica Nargi: modella ed ex velina di Striscia la Notizia

Deborah Johnson: cantante

Stefania Orlando: conduttrice, cantante e showgirl

Francesca Alotta: cantante

Pierpaolo Pretelli: modello, cantante ed ex velino di Striscia la Notizia

Tra i nomi dei 10 concorrenti ufficiali della nuova edizione figura anche il nome di Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Amici di Maria de Filippi che all’epoca era denominato Saranno Famosi.

Chi è Dennis Fantina: conosciamolo meglio

Nato a Trieste il 6 dicembre del 1976, nel settembre 2001 Dennis ha partecipato al programma Saranno Famosi vincendolo e aggiudicandosi un contratto di un anno con le reti Mediaset. Nello stesso anno la Sugar Music di Caterina Caselli ha prodotto e pubblicato il suo primo album, Dennis. Tra gli autori dei brani anche Mango, Elisa e Michele Zarrillo.

Nel 2003 fu in tour in Italia e venne scelto per interpretare Danny Zucco, il protagonista del musical Grease, nella nuova edizione firmata dalla Compagnia della Rancia. Da allora fino al giorno d’oggi, Dennis ha realizzato diverse esperienze alla conduzione, in tv e in radio, ha registrato altri due album e numerosi singoli. Inoltre ha partecipato come attore e sceneggiatore ad alcuni cortometraggi e come doppiatore a un lungometraggio. Nel 2006, ha preso parte come concorrente allo show di Rai Uno Notti sul ghiaccio, classificandosi secondo, e nel 2019 al talent show di Canale 5 All together now.