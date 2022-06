BTS – Proof: video, testo e traduzione di Yet to come

Yet to come (The Most Beautiful Moment) è una delle tre tracce inedite di Proof che è un album antologico pensato per ripercorrere la carriera dei BTS, riflettere sul gusto musicale di ogni membro e sui fan della band.

La raccolta di 48 tracce in tutto, uscita oggi, è composta da canzoni precedentemente pubblicate durante i nove anni di discografia del gruppo, demo e tre brani nuovi di zecca, come appunto Yet To Come.

Video Yet to come dei BTS

Testo Yet to come dei BTS

[Jung Kook, Jimin, V, Jin]

Was it honestly the best?

‘Cause I just wanna see the next

부지런히 지나온

어제들 속에 참 아름답게

Yeah, the past was honestly the best

But my best is what comes next

I’m not playin’, nah for sure

그날을 향해 숨이 벅차게

You and I, best moment is yet to come

Moment is yet to come, yeah

[V, Jung Kook]

다들 언제부턴가

말하네 우릴 최고라고

온통 알 수 없는 names

이젠 무겁기만 해

노래가 좋았다고

그저 달릴 뿐이라고

Promise that we’ll keep on coming back for more

[Jin, Jung Kook]

너의 마음속 깊은 어딘가

여전한 소년이 있어

My moment is yet to come, yet to come

[SUGA, V, j-hope, Jin, RM, Jimin]

당신은 꿈꾸는가, 그 길의 끝은 무엇일까

Moment is yet to come, yeah

모두가 숨죽인 밤, 우린 발을 멈추지 않아

Yet to come

We gonna touch the sky, ‘fore the day we die

Moment is yet to come, yeah

(자 이제 시작이야, the best yet to come)

[SUGA, RM]

언젠가부터 붙은 불편한 수식어

최고란 말은 아직까지 낯간지러워

난 난 말야 걍 음악이 좋은 걸

여전히 그때와 다른 게 별로 없는걸

아마 다른 게 별로 없다면

You’ll say it’s all a lie, yeah

난 변화는 많았지만

변함은 없었다 해, a new chapter

매 순간이 새로운 최선

지금 난 마치 열세 살

그때의 나처럼 뱉어, huh

[ j-hope, SUGA, All]

아직도 배울게 많고

나의 인생 채울게 많아

그 이유를 물어본다면

내 심장이 말하잖아

We ain’t about it 이 세상의 기대

We ain’t about it 최고란 기준의, step

(We ain’t about it)

왕관과 꽃, 수많은 트로피

(We ain’t about it)

Dream & hope & goin’ forward

(We so about it)

긴긴 원을 돌아 결국 또 제자리 back to one

[Jimin, V]

너의 마음속 깊은 어딘가

여전한 소년이 있어

My moment is yet to come, yet to come

[SUGA, V, j-hope, Jin, RM, Jimin]

당신은 꿈꾸는가, 그 길의 끝은 무엇일까

Moment is yet to come, yeah

모두가 숨죽인 밤, 우린 발을 멈추지 않아

Yet to come

We gonna touch the sky, ‘fore the day we die

Moment is yet to come, yeah

자 이제 시작이야, the best yet to come

[Jin, Jung Kook, Jimin, V]

So was it honestly the best?

‘Cause I just wanna see the next

눈부시게 지나온

기억들 속에

참 아름답게

Yeah, the past was honestly the best

But my best is what comes next

We’ll be singin’ till the morn

그날을 향해

더 우리답게

You and I, best moment is yet to come

Traduzione Yet to come dei BTS

[Jung Kook, Jimin, V, Jin]

Era onestamente il migliore?

Perché voglio solo vedere il prossimo

passato diligentemente

Così bello di ieri

Sì, il passato è stato onestamente il migliore

Ma il mio meglio è quello che viene dopo

Non sto giocando, nah di sicuro

Verso quel giorno, sono senza fiato

Io e te, il momento migliore deve ancora arrivare

Il momento deve ancora venire, sì

[V, Jung Kook]

tutti a volte

Dici che siamo i migliori

Tutti nomi sconosciuti

Ora è solo pesante

che la canzone era buona

Sto solo correndo

Prometto che continueremo a tornare per saperne di più

[Jin, Jung Kook]

da qualche parte nel profondo del tuo cuore

c’è ancora un ragazzo

Il mio momento deve ancora venire, deve ancora venire

[SUGA, V, j-hope, Jin, RM, Jimin]

Sogni, qual è la fine della strada

Il momento deve ancora venire, sì

Una notte in cui tutti trattengono il respiro, non ci fermiamo

Ancora da venire

Toccheremo il cielo, prima del giorno in cui moriremo

Il momento deve ancora venire, sì

(Ora questo è l’inizio, il meglio che deve ancora venire)

[SUGA, RM]

Un aggettivo scomodo che si attacca da tempo

La parola “migliore” mi è ancora sconosciuta

Io sono me, mi piace solo la musica

Non c’è ancora molto diverso da allora

probabilmente nient’altro

Dirai che è tutta una bugia, sì

Sono cambiato molto

Dire che nulla è cambiato, un nuovo capitolo

Ogni momento è il nuovo migliore

Ora ho tipo tredici anni

Sputare come me allora, eh

[j-hope, SUGA, All]

ho ancora molto da imparare

Ho molto da riempire nella mia vita

Se mi chiedi perché

il mio cuore sta dicendo

Non si tratta delle aspettative di questo mondo

Non ci siamo, secondo i migliori standard, passo

(Non ci siamo)

Corone e fiori, numerosi trofei

(Non ci siamo)

Sogna e spera e vai avanti

(Ci siamo così tanto)

Faccio un lungo cerchio e alla fine torno di nuovo al mio posto, di nuovo a uno

[Jimin, V]

Da qualche parte nel profondo del tuo cuore

c’è ancora un ragazzo

Il mio momento deve ancora venire, deve ancora venire

[SUGA, V, j-hope, Jin, RM, Jimin]

Sogni, qual è la fine della strada

Il momento deve ancora venire, sì

Una notte in cui tutti trattengono il respiro, non ci fermiamo

Ancora da venire

Toccheremo il cielo, prima del giorno in cui moriremo

Il momento deve ancora venire, sì

Ora è l’inizio, il meglio che deve ancora venire

[Jin, Jung Kook, Jimin, V]

Quindi era onestamente il migliore?

Perché voglio solo vedere il prossimo

passato abbagliante

nei ricordi

così bello

Sì, il passato è stato onestamente il migliore

Ma il mio meglio è quello che viene dopo

Canteremo fino al mattino

verso quel giorno

più come noi

Io e te, il momento migliore deve ancora arrivare