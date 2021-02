Animali Fantastici 3: riprese ferme per un caso di COVID-19

Ancora problemi sul set di Animali Fantastici 3. Dopo lo stop forzato delle riprese a causa del lockdown la scorsa primavera, pare un caso di COVID-19 abbia costretto nuovamente la troupe a fermare tutto. Pare infatti che qualcuno del cast principale abbia contratto il virus in una variante particolarmente aggressiva, quella proveniente dal Sud Africa, come riportato dal Daily Mail.

Una vera e propria sfortuna per il terzo episodio della saga che, sin dalla pre-produzione, non ha purtroppo goduto di grande buona sorte. Inizialmente previsto per il 2020, il film era stato poi spostato al 2021 per dare la precedenza a Dune di Denis Villeneuve. Con l’arrivo della pandemia il tutto è slittato nuovamente e Animali Fantastici 3 è stato riprogrammato per l’anno successivo dalla Warner.

Di questo passo sarà dura però vedere Animali Fantastici 3 nel corso del prossimo anno e mezzo, vista poi la massiccia dose di post-produzione necessaria. Non sappiamo a che punto siano le riprese, si sa soltanto che tutte le scene che erano state precedentemente girate da Johnny Deep dovranno essere rifatte ex novo dall’attore che l’ha sostituito nel ruolo di Grindelwald: Mads Mikkelsen.

Ecco che cosa sappiamo del film:

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Il filmsarà il terzo episodio della pentalogia prequel di Harry Potter, sempre scritta da J.K. Rowling.

Continuate a seguirci per saperne di più su Animali Fantastici 3 e sul futuro dell’intera saga legata all’universo del Wizarding World.