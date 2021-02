Fedez sparito da Instagram? Chiara Ferragni spiega cos’è successo

Perché Fedez non sta pubblicando più contenuti su Instagram? Domanda lecita considerando quanto di solito il rapper sia attivo sul social network. Da qualche giorno, infatti, l’artista non sta più condividendo i momenti della sua vita quotidiana più divertenti e questo è bastato per confondere e forse anche preoccupare i fan.

I follower di Fedez sanno infatti che non è da lui nascondersi, anche quando è travolto da critiche. Nessuno può, però, escludere che il silenzio del rapper possa essere del tutto casuale o dovuto a ragioni strettamente personali.

Fedez sparito dai social: cos’è successo? Risponde Chiara Ferragni

È anche normale, d’altra parte, chiedersi se questa scelta possa essere in qualche modo legata al Festival di Sanremo o meglio al rischio di esclusione che lo ha sfiorato qualche giorno fa.

Nei giorni scorsi, via Instagram, il rapper lombardo ha spoilerato per errore un frammento audio della sua canzone in gara.

Chiamami per nome, questo il titolo del pezzo, è una canzone in collaborazione con Francesca Michielin. Nel pomeriggio del 30 gennaio, l’artista ha condiviso via Stories una serie di immagini dalle prove pre sanremesi con il brano udibile come sottofondo.

Scongiurato il pericolo di esclusione dal Festival, resta il fatto che Fedez non stia più pubblicando su quello stesso social. A rispondere alle preoccupazioni dei fan ci ha pensato proprio Chiara Ferragni che evidentemente è stata contattata da molti di loro.

L’influencer ha risposto con una stories in cui c’è lei insieme a suo marito che semplicemente ha un po’ di febbre e non è abbastanza in forze per condividere post.

Come volevasi dimostrare niente di grave è successo, per fortuna, e Sanremo non c’entra nulla. Fedez è sparito da Instagram per soli due giorni ma quando si è così visibili, due giorni possono sembrare un’eternità.