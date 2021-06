Aka7even ha commentato il fidanzamento di Martina e Raffaele, ecco qual è stata la sua reazione. In una diretta su Instagram con Anna Pettinelli di ieri, proprio l’insegnante gli ha domandato come sta vivendo questa notizia e se lo fa stare male.

Il cantante di Loca ha risposto così: “No, non mi frega niente. Anzi penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia, stop”.

Martina Miliddi e Raffaele Renda stanno dunque insieme, sembra ormai ufficiale. I due ragazzi, di recente, hanno pubblicato foto e video di una giornata trascorsa insieme a Cagliari dove il cantante ha raggiunto la ballerina qualche giorno fa.

Credo che nella vita ognuno di noi sia libero di fare le proprie scelte e non ci sono quelle più giuste o quelle più sbagliate, ma solo quelle fatte col cuore, quelle che ti rendono felice.

Questo è quanto Martina ha scritto a corredo delle foto in cui le sue labbra sono vicine a quelle di Raffaele. In seguito al post non sono mancate delle critiche da parte degli utenti di Instagram. La risposta della ballerina non è tardata ad arrivare:

Leggo i vostri commenti e penso quanto tempo sprecato a insultare due ragazzi di 20 anni che si godono la vita così com’è. Meno cattiveria, vivi e lascia vivere. Fuori si sta così bene, godetevi le persone a cui volete davvero bene, ridete, mangiate, siate coraggiosi di prendere la vostra vita in mano, perché credetemi non c’è cosa più bella di vivere senza pensieri.

I commenti negativi, come è facile immaginare, arrivano da chi crede che Martina abbia preso in giro Aka7even. La ragazza e il cantante, però, si sono lasciati prima che lei uscisse da Amici 20 e non direttamente a causa di Raffaele.

Il cantante campano, dal canto suo, non ha mai messo in discussione quanto sia stata importante la loro storia. Ma dal modo in cui ha reagito a questo gossip sembra voler dimostrare che è ormai pronto ad andare avanti.