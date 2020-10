Eleonora Gaggero: dopo Sul più bello sta scrivendo un nuovo libro

In occasione dell’uscita di Sul più bello abbiamo fatto una bella chiacchierata con Eleonora Gaggero. L’attrice e scrittrice ha partecipato infatti al progetto nel doppio ruolo di interprete e autrice, adattando la sceneggiatura in un romanzo che potete trovare in tutte le librerie.

L’attrice ci ha parlato della sua esperienza sul set, dei suoi prossimi progetti (che riguardano l’iscrizione all’ Università e ovviamente la recitazione). Ma anche sulla possibilità di pubblicare un nuovo libro. Eleonora racconta, infatti, di avere in mente un altro libro che però potrebbe vedere la luce soltanto tra due anni, trattandosi del genere fantasy è piuttosto complicato scriverlo!

Sul più bello - Eleonora Gaggero parla delle differenze con il libro e l'esperienza sul set

Trama di Sul più bello

Marta, tanto simpatica quanto bruttina, soffre dalla nascita di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo e Federica sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa anche se dovrà vedersela con Beatrice, una temuta rivale che tenterà di scombinare il suo piano d’amore.