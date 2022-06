I BTS si prendono un pausa: il messaggio per l’ARMY

L’antologia Proof e il videoclip del singolo apripista Yet to Come segnano la fine del primo capitolo dei BTS con la sospensione delle attività del gruppo, per permettere ai 7 membri di focalizzarsi sulle rispettive carriere soliste.

La band lo ha annunciato in occasione del nono anniversario, durante la festa Bangtan 2022 su Youtube. I ragazzi hanno però rassicurato che questo periodo in cui vivranno separati servirà a farli tornare più forti di prima.

“Siamo ancora più vicini ora che viviamo separati e ci siamo resi conto di quanto siamo preziosi gli uni per gli altri“.

La notizia di questa pausa è stata accompagnata da quella che J-Hope sarà il primo a dare inizio alla sua carriera solista.

Il video della festa per l’anniversario dei BTS

Il messaggio per l’ARMY riguardo la pausa

Il gruppo, nel fare quest’annuncio, non poteva che rivolgere un pensiero speciale ai fan: “Siete stati con noi 10 anni. Ognuno di noi si prenderà del tempo per divertirsi e sperimentare tante cose. Promettiamo che un giorno torneremo ancora più maturi di quanto non lo siamo ora. Spero che voi possiate darci la vostra benedizione”.

I BTS hanno anche ribadito che continueranno a girare altri episodi per Run BTS su Youtube, per fare in modo che il legame con il fandom resti inalterato durante questa pausa.

“Siamo felici, noi 7 membri abbiamo simpatie, antipatie, personalità e ritmi differenti ma c’è una cosa uguale ed è il nostro pensiero sugli ARMY, per questo abbiamo fatto Run BTS. Per 10 anni abbiamo continuato ad andare avanti guardando in alto, è stato spaventoso e ho dovuto rinunciare a una parte di me stesso per il team. Tra i momenti felici ci sono state innumerevoli volte in cui mi sentivo stanco. Questo è il passo sano per rimanere insieme come Bangtan per molto tempo ancora. E sono convinto che anche gli ARMY adoreranno questa parte di noi. Gli ARMY e i Bangtan sono legati da un filo viola, quindi non separiamoci ma vediamoci ancora per molto tempo senza far perdere il suo colore“, ha aggiunto V in una lettera, pubblicata sui social e tradotta da Notiziario Coreano.

Con il rilascio di Yet to come, un brano in cui la band riflette sul primo e significativo capitolo della sua carriera ma anche sul legame indissolubile che si è creato tra i sette ragazzi, la notizia di questo periodo di stop sembrava già essere nell’aria.

Nel video della canzone, in effetti, i ragazzi ripercorrono con nostalgia quel percorso di vita fatto insieme che sta per concludersi. Allo stesso tempo, rimane la sensazione (proprio come recita il titolo e il ritornello del brano) che il meglio debba ancora arrivare.