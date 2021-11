MTV EMA 2021: Ed Sheeran e Imagine Dragons tra i performer

Ecco chi sono i performer per ora confermati degli MTV EMA 2021: Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD, Griff e girl in red che si aggiungono ai già annunciati Maluma, Måneskin, Kim Petras oltre all’host dell’edizione di quest’anno, la rapper e imprenditrice Saweetie.

Una notte indimenticabile che ospiterà le performance di alcune delle più grandi star del globo! Per Ed Sheeran, Imagine Dragons, YUNGBLUD la partecipazione agli EMA non è di certo una novità.

Per Ed, in particolare, si tratta infatti già della terza volta e avviene dopo l’uscita del suo quarto album. Quest’anno, l’artista ha ricevuto 5 nomination, tra cui quelle per le categorie Best Artist e Best Pop.

Gli MTV EMA 2021 in Ungheria

Gli MTV EMA torneranno in diretta in 180 Paesi dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria, domenica 14 novembre, con la celebrazione globale del potere della musica per il pubblico di tutto il mondo.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20.00 con il Pre Show. E dalle 21.00 con il Live Show che andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

MTV Entertainment, parte di ViacomCBS, ha annunciato la partnership di lungo periodo con All Out. Si tratta del movimento internazionale di difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ che promuove l’amore e l’uguaglianza, mobilitando milioni di persone in tutto il mondo.

È possibile scoprire tutte le nomination, compresa quella per il Best Italian Act, e votare i tuoi artisti preferiti sul sito mtvema.com: c’è tempo fino al 10 novembre!