Amici 21 – pomeridiano: classifica e esito delle sfide

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 7 novembre, come sempre su Canale 5.

Oltre a due sfide, è disputata una nuova gara d’inediti e questa volta è valutata dalla cantante Loredana Bertè.

Amici 21 – la classifica di Loredana Bertè

I cantanti sono chiamati a confrontarsi con i loro nuovi inediti. A giudicarli Loredana Bertè: primo è Luigi con un bel 10, ultima Nicol con 5.

Ecco la classifica: 1. Luigi 10, 2. Sissi 9, 3. Ale 8.9, 4. Alex 8.5 , 5. Albe 7.5 , 6. Tommaso 7, 7. Simone 6.5, 8. LDA e Rea 6, 9. Nicol 5. La cantante di Onde andrà in sfida la settimana prossima.

Serena e LDA hanno vinto la loro sfida

La ballerina allieva di Todaro affronta la sfidante Alessia, scelta dalla Celentano durante i casting, e vince. Lo stesso avviene per LDA che affronta EMA, un ragazzo notato dalla Pettinelli. Per quanto riguarda Guido, messo in sfida da Raimondo Todaro, la competizione non è disputata perché lo sfidante si è infortunato.

Tutte le maglie degli allievi vengono confermate. Spazio a momenti divertenti: in studio è mostrato un video in cui Dario, Sissi (che durante la settimana ha scelto di lavorare con la Cuccarini) e LDA sono convinti di aver avvistato un UFO in giardino.

Durante la puntata, Maria chiede ai ragazzi di scrivere dei bigliettini anonimi per poi leggerli. Uno di essi è indirizzato a Mattia e svela che il ballerino ha una cotta per la professionista ed ex vincitrice di Amici Giulia Stabile. Un altro bigliettino è indirizzato ad Elena D’Amario ed è un invito a cena. Un altro ancora è indirizzato alla Pettinelli dove le si dice che è molto bella anche se urla.

In questa puntata di Amici c’è una lunga discussione tra Zerbi e Anna che ribadisce il suo giudizio su LDA: banale nella scrittura. Ma c’è anche un dibattito molto acceso tra la Celentano e Todaro, la prima contesta il fatto che Serena non si sia prestata a una coreografia con Dario (un passo a due che Alessandra le aveva assegnato come compito) e questa volta arrivano da parte della maestra delle critiche anche per Mattia e Christian.

Ospite in studio anche il giornalista e scrittore Roberto Saviano che presenta il suo nuovo libro, una graphic novel sulla sua vita privata intitolata Sono ancora vivo.

Una volta che i ragazzi sono rientrati in casetta, arriva una comunicazione importante. Soundcheck è la compilation autografata con gli inediti di questa edizione di Amici ed è in prenotabile su Amazon.