Q4: come acquistare il libro Fratelli per caso con il poster esclusivo!

Esce oggi, 1 settembre, in tutte le librerie e negli store online Fratelli per caso, il primo libro dei Q4! Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, la crew di tiktoker ha deciso infatti di pubblicare un volume che racconta la loro storia e la loro amicizia.

Diego Lazzari, Gianmarco Rottaro, Tancredi Galli alias Sigh Tanch,Emanuele “Lele” Giaccarihanno deciso di unire le forze per dare vita al loro primo progetto editoriale. Fratelli per caso è insomma in buona sostanza un loro diario dei ricordi, un contenitore di tutte le loro esperienze insieme, recenti e passate.

La loro amicizia nata sul web, proprio negli ultimi mesi, si è trasformata in un vero e proprio lavoro. Con migliaia e migliaia di follower su Youtube, Instagram e soprattutto TikTok, i ragazzi sono ad oggi fra gli influencer in assoluto più amati dalle giovanissime.

Ecco la trama e tutto quello che c’è da sapere su Fratelli per caso dei Q4

Il libro, vi ricordiamo, è disponibile in due distinte versioni. La prima, standard, al prezzo di 15,10 euro, mentre la seconda include un poster esclusivo dei ragazzi ed è disponibile al link qui sotto.

Ecco la trama del libro come riportata sul sito di Amazon!