Q4: a settembre esce il libro Fratelli per caso. La storia dei Q4

I Q4 stanno per pubblicare il loro primo libro. Si intitola Fratelli per caso. La storia dei Q4, edito da Rizzoli, e sarà disponibile dal 1 settembre. Ecco la trama, riportata dal sito di Mondadori.

E come se una mano sconosciuta, enorme, ci avesse preso sparsi, dove eravamo, e ci avesse stretto nel pugno. Uno per tutti, tutti per uno. Non potevamo più scappare. L’amicizia è imprevedibile come l’amore, quando scatta scatta. Il caso ci ha riuniti e non c’è niente che possa separarci.” Quattro ragazzi divertenti sono meglio di uno. Anche di due. Quei 4 lo sanno bene, appena le loro strade si sono incrociate hanno capito che sta – va succedendo qualcosa di speciale. Sono diventati inseparabili, e hanno cominciato a sognare in grande: da Roma a Milano, dalla loro cameretta alla conquista del mondo intero. Adesso Diego, Gianmarco, Tancredi e Lele condividono un appartamento, i progetti e i sogni dei vent’anni. E in questo libro aprono la porta di casa per svelare alle fan tutti i loro segreti.

Chi sono i Q4: tutte le curiosità sulla crew di TikToker

A formare la crew sono Emanuele Giaccari, Tancredi Galli, Gianmarco Rottaro e Diego Lazzari e ognuno di loro ha una precisa personalità sul web.

I Q4 sono tutti amici da ormai diversi anni, come raccontato nel loro primo vero video di gruppo su Youtube. Nella clip, fra le altre cose, i ragazzi raccontano delle loro relazioni, di come flirtano con le ragazze e di quello che i loro genitori pensano del loro lavoro. Ad oggi, purtroppo, tutti loro hanno lasciato la scuola per dedicarsi alle loro rispettive carriere sul web.

Il nome Q4, che si è già trasformato in un brand e un logo, è nato per caso. Come raccontato da Diego Lazzari, un giorno mentre erano a casa insieme, Diego ha fatto una storia dicendo “Occhio a Quei 4!”. Da lì, i fan dei ragazzi hanno creato un sacco di pagine a loro dedicati, dando così vita al loro squad name.