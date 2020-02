Stefano Farinetti di Amici 19 supportato da Timor Steffens

Il serale di Amici 19 è alle porte e mancano solo tre maglie verdi da assegnare. Cruciale è dunque il sostegno dei professori per i ragazzi che sono ancora in maglia nera. Il cantante Stefano ha fatto un percorso molto difficile nella scuola. Apprezzato dal pubblico ma da nessuno dei professori di canto, l’allievo sta, però, trovando ora un sostenitore inaspettato.

Timor Steffes, dopo la puntata di sabato scorso, ha voluto incontrarlo per dimostrargli tutto il suo appoggio. L’insegnante di ballo gli ha detto che se prima aveva dei dubbi se preferire lui o Francesco ora è sicuro di tifare per il cantante di Inadeguato. Dopo la sua esibizione in puntata, infatti, il coreografo è rimasto positivamente colpito dalle sue capacità interpretative.

Timor decide oggi di incontrare anche il ballerino Matteo per mostrare l’altra faccia della medaglia. Perché anche tra lui e Stefano, il professionista preferisce di gran lunga il cantante. Matteo è un ballerino tecnicamente preparato ma non riesce a cogliere nell’allievo alcuna espressione artistica.

Il danzatore, una volta in sala relax, torna a pensare a quanto gli è stato appena detto e ne parla proprio con Stefano. Il ballerino non riesce a capire il senso del discorso di Timor e cosa dovrebbe comportare, nella pratica, per lui. Il cantante però non dà molto peso allo sfogo di Matteo che, non sentendosi ascoltato, lascia la sala relax molto infastidito.

Proprio, oggi, Stefano ha raccontato tutto il suo cammino nella scuola di Amici riflettendo sui momenti più critici, come quando non ha potuto esibirsi per tre volte consecutive. Il cantante ha parlato anche del suo rapporto con i professori di canto e dell’entusiasmo che ha trovato nell’aiuto di Timor. Per questo motivo, la sua conquista del serale è ancora possibile.