Justin Bieber: il video del suo nuovo Carpool Karaoke con James Corden!

In occasione della pubblicazione del suo nuovo album Changes, Justin Bieber è tornato ospite del Carpool Karaoke di James Corden! Nelle scorse ore è finita online la nuova puntata del divertente sketch del comico britannico, che ha nuovamente accolto l’artista canadese per una chiacchiera in direzione degli studi del Late Show.

Rispetto all’ultima volta in cui si erano visti, Justin Bieber e James Corden hanno avuto occasione di parlare anche di…matrimonio! Già, perché come saprete adesso Justin è un uomo innamorato e sposato di Hailey Baldwin, e ha messo la testa a posto!

Hailey Baldwin è una delle protagoniste dei discorsi dei due, oltre ovviamente al nuovo disco Changes e al rapporto che Justin Bieber ha sviluppato con TikTok.

Sulla piattaforma, l’artista ha infatti lanciato la Yummy Challenge, accolta da moltissimi dei suoi beliebers. E il pezzo, primo estratto da Changes, è diventato virale sui social proprio in funzione della sfida.

Qui sotto, a proposito, potete recuperare il video integrale del Carpool Karaoke di Justin Bieber!

Justin Bieber Carpool Karaoke 2020

Justin Bieber, vi ricordiamo, è impegnato in questi giorni nella promozione del suo documentario Seasons e del suo imminente tour in Canada e USA. L’artista, purtroppo, non sembra essere intenzionato, perlomeno per il momento, a tornare nel nostro paese.

James Corden, nel frattempo, sta preparando come vi avevamo raccontato qui anche un’altra sorpresa. A brevissimo, infatti, il comico ospiterà nel suo Carpool Karaoke i BTS! Già, proprio così! Dopo Justin Bieber saranno i Bangtan Boys a deliziarci con un nuovo divertente siparietto! La band, come saprete, si prepara a brevissimo a pubblicare un nuovo albun: il prossimo 21 febbraio arriverà infatti il nuovo disco Map of the soul: 7! Si dice, a proposito, che quello dei BTS potrebbe diventare il Carpool con il maggior numero di visualizzazioni di sempre! Ci dispiace, Justin, ma forse dovrai fare spazio al K-Pop, almeno per stavolta!