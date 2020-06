Stars 2. Noi come sole e luna: Anna Todd incontra i fan italiani su Zoom

Dopo il successo della saga di After Anna Todd torna in libreria con una nuova storia Stars 2. Noi come sole e luna. In occasione dell’uscita del libro la scrittrice incontrerà i fan italiani in diretta su Zoom per una presentazione e per rispondere alle domande.

Questo il post Twitter della casa editrice italiana di Anna Todd, Sperling & Kupfer, in cui viene annunciato l’evento. Vi ricordiamo che Stars 2. Noi come sole e luna è già disponibile in tutte le librerie ma anche per l’acquisto online.

In occasione dell’uscita del nuovo libro “Stars 2. Noi come sole e luna” @annatodd in collegamento da Los Angeles incontra i fan in un evento online esclusivo. Per Maggiori info: https://t.co/5Z57ozgLES pic.twitter.com/VQAaJLMFOd — Sperling & Kupfer (@Sperling_Kupfer) June 9, 2020

Come fare per partecipare?

Vuoi avere la possibilità di fare una domanda ad Anna Todd in merito al suo nuovo libro? Sulla pagina dedicata all’evento troverai tutte le spiegazioni per partecipare a questa chat room esclusiva. CLICCA QUI PER SCOPRIRE DI PIÙ.

La chat room si svolgerà il 25 giugno alle ore 18.00 in diretta con Los Angeles dove Anna Todd dialogherà con fan italiani aiutata da un interprete. L’intero incontro durerà 45 minuti e si svolgerà nel corso di una sola sessione.

Potrete seguire la chat room sia sul vostro computer sia tramite la app di Zoom sul vostro smartphone. Il giorno dell’evento riceverete una mail con il link per collegarvi alla chat room con la scrittrice.

La sinossi del libro di Anna Todd

Karina e Kael ci avevano conquistati con un storia d’amore paragonabile alla più grande e luminosa delle stelle.

La loro passione non si è spenta ed è pronta per brillare (e farci sognare) ancora una volta.