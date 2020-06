Curon – Netflix cast: Ecco chi è Juju Di Domenico ovvero Miki

Da domani sarà disponibile su Netflix la nuova serie originale italiana Curon (guarda il trailer qui). In un cast che mischia attori adulti e giovani talenti troviamo il noto Federico Russo insieme ad altri giovani attori come Juju Di Domenico che interpreta Miki. Ecco biografia, social e qualche curiosità su di lei

Juju Di Domenico nasce nel 1997 a Wisbaden in Germania e ha infatti la doppia nazionalità: italiana e tedesca. In Italia vive tra Pescara (dove ha il suo domicilio), Milano, Bologna e Roma. Parla fluentemente l’inglese e conosce anche portoghese, francese e spagnolo. Lavora come modella oltre che come attrice. Ha studiato recitazione tra 2018 – 2015 presso la Scuola di recitazione di Giampiero Mancini.

Il suo esordio in televisione è stato nella fiction Rai Un passo dal cielo 4. Ha partecipato poi a La Guerra è Finita” di Michele Soavi e nel 2018 a “Il Paradiso delle Signore 3 – Daily” e “1994”. Ama molto tenersi in forma e fare sport. Infatti pratica bicicletta, Fitness, Ginnastica, Equitazione, Sci, Nuoto. Non pubblica molto della sua vita privata infatti sui social ci sono soprattutto scatti professionali. Non sappiamo quindi se dirvi se al momento sia fidanzata o meno.

Ecco alcuni post dai social dell’attrice di Curon: