Sissi – Leggera: audio e testo della canzone Stupido

Stupido di Sissi fa parte del primo EP della cantante, disponibile dal 27 maggio nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Produttore del pezzo è Stabber, gli autori sono invece Silvia Cesana (aka Sissi) e Aldo Iacobelli, i compositori Stefano Tartaglini e Aldo Iacobelli.

Ascolta qui Stupido di Sissi

Testo Stupido di Sissi

Aspetto per ore anche se

non è più indispensabile

è forse stato troppo poco

chiederti una volta sola

se vieni da me

non voglio distrarti ti ho già

fatto perdere in cose inutili

ma la gente continua, continua e continua

a ripetermi sempre cose ruvide

Ma lo sai che è così difficile

fare finta di niente passarci

sopra tutte le volte

che sparisci

Tu mi hai rubato i sogni

ma da subito

piangi mentre dormi

sei uno stupido

ho un mare di ricordi

e tu sei come scogli

feriscimi sfiniscimi

lascia andare giù, giù

Non puoi bruciare i ponti se poi

ti guardi subito indietro

forse se non fossi così sereno

non ci riusciresti nemmeno

Se ti porto in giro non ti piace

rimaniamo a casa a litigare

tanto lo so come sei quindi pace

ti lascio comunque da fumare

Sai che è così difficile

fare finta di niente passarci

sopra tutte le volte

che sparisci, da me

Tu mi hai rubato i sogni

ma da subito

piangi mentre dormi

sei uno stupido

ho un mare di ricordi

e tu sei come scogli

feriscimi sfiniscimi

lascia andare giù, giù, giù, giù

Giù, giù, giù