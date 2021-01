Star di Disney+: abbonarsi con lo sconto, ecco come fare

A breve Disney+ lancerà Star, nuova sezione con tanti contenuti tutti da scoprire. Star porterà agli abbonati un nuovo mondo di serie TV, film e Original in continua espansione. Sì perché il nuovo servizio è incluso nell’abbonamento Disney+, ma nel caso in cui non siate ancora abbonati è possibile usufruendo di un’interessante promozione.

Che cos’è Star

Con 42 serie TV, 249 film e 5 Star Original esclusivi presenti in Italia al lancio, ogni mese verranno aggiunti al servizio nuovi titoli dagli Studios creativi Disney. Tra questi Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios e molti altri.

Gli abbonati Disney+ potranno vedere in streaming i loro titoli più amati. Oltre alle serie TV più acclamate dal pubblico come Grey’s Anatomy, 24, Buffy l’ammazzavampiri, X-Files, Lost e I Griffin, Star offrirà una serie di titoli per tutti e per ogni esigenza, con ulteriori contenuti che verranno aggiunti ogni settimana.

Inoltre, i film pluripremiati disponibili al lancio includono Braveheart – Cuore Impavido, Tre manifesti a Ebbing, Missouri e Alien, oltre ai classici come Pretty Woman, 58 minuti per morire – Die Harder, Il Diavolo veste Prada, Moulin Rouge! e Titanic.







Contenuti per le famiglie

Per essere sicuri che Disney+ rimanga adatto a un pubblico di tutte le età e garantisca l’esperienza che i genitori si aspettano, il nuovo parental control che sarà lanciato il 23 febbraio permetterà di stabilire dei limiti di accesso ai contenuti per profili specifici basati sulla classificazione per età e consentirà di aggiungere un PIN per i profili con accesso ai contenuti adatti a un pubblico adulto.

I costi

Gli utenti italiani possono attualmente abbonarsi a Disney+ al costo di 6,99€ al mese o 69,99€ all’anno. Maggiori informazioni su come abbonarsi sono disponibili su Disneyplus.com. Dal 23 febbraio, Disney+ costerà 8,99€ al mese o 89,99€ all’anno. Il nuovo prezzo sarà in vigore per i nuovi abbonati dal 23 febbraio 2021. Chi ha già un abbonamento annuale o mensile potrà godere dell’offerta completa di Star senza alcun incremento di prezzo fino al primo rinnovo successivo al 22 agosto.