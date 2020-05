Cercando Alaska arriva su Sky e Now TV: Data di uscita e trailer (VIDEO)

Sky Atlantic ha annunciato che la serie Cercando Alaska tratta dall’omonimo libro di John Green (autore di Colpa delle stelle) arriverà in esclusiva sul canale e on demand. Il progetto è di Hulu che aveva già diffuso alcune foto (riguardale qui). Ecco tutti i dettagli e il nuovo trailer in italiano

Cercando Alaska porta la firma di due grandi creatori di serie teen ovvero Josh Schwartz e Stephanie Savage (noti per The O.C e Gossip Girl). Le aspettative sono quindi altissime anche perchè il romanzo ha avuto un grandissimo successo. I protagonisti di questo racconto di formazione, amicizia e crescita personale sono Charlie Plummer e Kristine Froseth. Una storia universale, per gli adolescenti di oggi e quelli di ieri, ha scritto Indiewire. Una serie young adult tenera e appassionante, ha commentato il The Guardian.

L’appuntamento su Sky Atlantic è fissato per il 27 maggio ore 21,15 e ovviamente gli episodi saranno disponibile anche on demand e su Now TV. Vi ricordiamo che la versione prova di Now Tv permette l’utilizzo e la visione dei contenuti gratis per i primi 14 giorni e poi un pacchetto a scelta. In attesa di vedere Cercando alaska vi lasciamo qui sotto il trailer.

Ecco il trailer di Cercando Alaska diffuso da Sky Atlantic:

Trova le tue persone, trova te stesso.#CercandoAlaska, la nuova serie tratta dal romanzo di John Green in arrivo dal 27 maggio pic.twitter.com/QykJAci7XT — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) May 18, 2020