His Dark Materials – Queste oscure materie: la serie dal 1 gennaio su Sky!

Il nuovo anno sta per arrivare e questo significa anche tante novità in arrivo nel campo delle serie tv. Ieri vi abbiamo di Spinning Out per il catalogo Netflix (leggi i dettagli qui). Su Sky Atlantic a capodanno arriverà invece His Dark Materials – Queste oscure materie, l’adattamento del kolossal, firmato BBC/HBO, della trilogia best-seller di Philip Pullman. Ecco qualche dettaglio in più!

La storia di His Dark materials è ormai quasi un classico dei giorni nostri. In un mondo parallelo alla Terra, il potentissimo Magisterium, reprime qualsiasi conoscenza sfidi le sue idee. Qui le persone camminano con al fianco un daimon, ovvero un animale che ne incarna l’anima. La serie racconta la storia della piccola orfana Lyra Belacqua, interpretata dalla giovanissima Dafne Keen (quattordici anni ndr). Lyra è una ragazzina ordinaria almeno all’apparenza ma. Ama leggere e sognare ad occhi aperti.

Un suo amico scompare misteriosamente e la ragazzina decide di andare a cercarlo. La sua missione la porterà a scoprire un vasto complotto che riguarda il rapimento di bambini e in cui fa la sua comparsa un inquietante fenomeno chiamato Dust, la Polvere. Lyra farà la conoscenza dell’affascinante e ambigua Mrs Coulter (Ruth Wilson). Insieme andranno a Nord, in un pericoloso viaggio alla ricerca di risposte alle domande che la tormentano fin da bambina. Un viaggio che cambierà per sempre la sua vita.

Queste oscure materie debutta l‘1 gennaio ore 21,15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e sarà anche disponibile anche on demand su Sky. Eccezionalmente, i primi due episodi andranno in onda in contemporanea anche su Sky Uno.

Ecco il post con l’annuncio di His Dark materials:

«Lyra è migliore di quanto lei creda. Lei è speciale!»#HisDarkMaterials – Queste oscure materie, dal 1 gennaio alle 21.15 pic.twitter.com/yVOoB2xUxu — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) 20 dicembre 2019