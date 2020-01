Domani sera su Sky Atlantic debutterà A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe. La nuova serie appartiene al genere gotico fantastico e prende ispirazione dalla trilogia delle anime, la saga best seller di Deborah Harkness. Alchimia, magia, creature soprannaturali e un amore impossibile sono al centro della trama. Ecco qualche dettaglio in più e le prime immagini.

Sinossi.

Diana Bishop (Teresa Palmer), storica dell’Università di Oxford, abita un mondo in cui streghe, vampiri e demoni vivono e lavorano al fianco degli umani, nascosti in bella vista. Anche Diana è una strega, discendente di una delle congreghe più potenti al mondo. Tuttavia il feroce omicidio dei suoi genitori, è la causa della rinuncia al suo magico retaggio. Gli studi sono il suo unico interesse e proprio gli studi le faranno conoscere un pericoloso mistero.

Il ritrovamento di un misterioso manoscritto la costringerà a riconciliarsi con la sua vera natura. Sul suo cammino incontrerà dell’enigmatico genetista Matthew Clairmont (Matthew Goode), un vampiro millenario. Con l’intento di proteggere il magico libro e di risolvere il mistero contenuto al suo interno, per i due inizia un viaggio. Un’alleanza, che metterà a dura prova la precaria pace intessuta tra streghe, vampiri e demoni. Un viaggio che farà avvicinare sempre di più, coinvolgendoli in una relazione che va contro ogni regola.

Protagonisti due attori di grande calibro: Teresa Palmer (Knight of Cups, La battaglia di Hacksaw Ridge) e Matthew Goode (Stoker, A Single Man, Downton Abbey). A discovery of witches andrà in onda a partire da domani (29 gennaio) ogni mercoledì alle 21,15. Gli episodi saranno disponibile su Sky Atlantic e in streaming su Nowtv. Tra le novità recenti in onda su Sky vi ricordiamo anche His dark materials.

In ogni fine c’è sempre un nuovo inizio.#ADiscoveryOfWitches – Il manoscritto delle streghe dal 29 gennaio alle 21.15 pic.twitter.com/3rgnJ58sPV — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) January 23, 2020