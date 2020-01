BTS al Capodanno 2020 di Times Square a New York: ecco il video!

Quale miglior modo di iniziare il nuovo anno 2020 se non con un’esibizione dei BTS? E che esibizione, ci verrebbe da dire! Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, i Bangtan Boys sono stati alcuni dei graditi ospiti dell’evento che, tradizione, accoglie l’arrivo del nuovo anno a New York.

Al Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, questo il nome dell’evento presentato da Ryan Seacrest, i ragazzi si sono dunque esibiti sulla celebre scalinata di Times Square. Qui, i BTS hanno presentato dal vivo, con tanto di immancabile coreografia, i loro successi Make it right e Boy with Luv.

Il 2020, vi ricordiamo, sarà l’anno del ritorno dei BTS dopo il successo di Map of the soul: Persona. La k.pop band più celebre al mondo ha infatti in serbo per noi un nuovo disco e, udite udite, anche un nuovo tour!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione dei BTS a Times Square!

SCUSATEMI MA CREDO DI NON SENTIRMI TANTO BENE #BTSatTimesSquare pic.twitter.com/er81uunqfF — 𝐋𝐎𝐕𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐓𝐒.♡ (@cvtiebangtan) January 1, 2020

Menomale che poi mettono i video…ceh davvero

#BTSatTimesSquare pic.twitter.com/fH959lA79Q — 🇮🇹 I’ꜱ ʙʀᴏᴋᴇ ᴀꜰ 💸 (@myhopefulworld) January 1, 2020

namjoon’s part in boy with luv 🥺 pic.twitter.com/zLYDCJoJnL — joon love bot (@ILSANB0I) January 1, 2020

namjoon’s verse in make it right! his entire fit is amazing and he looks so stunning! pic.twitter.com/IPA5prwCey — joon love bot (@ILSANB0I) January 1, 2020

Com’era ovvio, l’esibizione dei BTS a New York è subito diventata virale. In men che non si dica, infatti l’hashtag #BTSAttimesSquare è schizzato in vetta ai TT mondiali!

I BTS, vi ricordiamo, non sono stati gli unici artisti ad aver partecipato all’evento. Per l’occasione, infatti, Ryan Seacrest ha voluto con sé anche Post Malone, Sam Hunt e Alanis Morrissette!