Problemi con tutti (Giuda) di Fedez: anteprima audio e testo

Sorpresa! Fedez ha annunciato pochissim minuti fa che il prossimo 15 maggio, una giornata già ricca di uscite discografiche, pubblicherà una nuova canzone! Il titolo del pezzo è stato svelato su Twitter e Instagram ed è Problemi con tutti (Giuda).

CLICCA QUI PER PROVARE DISNEY PLUS GRATIS!

La canzome, in base all’anteprima pubblicata, sembra essere davvero molto diverso da quelli a cui Fedez ci ha abituato di recente. Paranoia Airlines, infatti, aveva per la maggior parte dei pezzi molto più “soft”, come Prima di ogni cosa, scritta per il figlio Leone.

Avete già attivato l’incredibile offerta di viaggi in bus di Flixbus?

Qui, invece, Fedez sembra voler tornare alle sue origini. Problemi con tutti (Giuda), almeno stando alle prime note, sembra una vera propria canzone electro-rap super scatenata. Qualcosa di molto simile, come approccio musicale, ai più recenti brani del collega Salmo.

Qui sotto trovate l’anteprima dell’audio di Problemi con tutti (Giuda) di Fedez e l’estratto della canzone.

Fuori a mezzanotte “Problemi con tutti (Giuda) pic.twitter.com/x3QFT74tAc — Fedez (@Fedez) May 14, 2020

Testo

Ad affittare il mio castello non diventi re

ma per carité, faccio piovere sul tuo vino demodé

non mi fotti neanche in casa tu rinasca me

sei Medioevo non rinasci me

mania tatuato in policromia

ho le vele quindi volo come Scampia

troppo zucchero sotto la moa mia lingua

Vai via vai via vai via maresciallo suvvia

quella roba non mia per me…

Problemi con tutti (Giuda) non è l’unico brano a cui Fedez ha lavorato nel corso di questa lunga e difficile quarantena. Nei giorni scorsi, infatti, il rapper ha reso disponibile anche il remix di Le Feste di Pablo della giovane artista Cara.

Nel frattempo, inoltte, Fedez ha seguito anche l’importante progetto di costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Inoltre, l’artista ha continuato a lavorare sul suo progetto parallelo, il podcast Muschio Selvaggio.

Non vediamo davvero l’ora di poter ascoltare Problemi con tutti (Giuda)! Sembra davvero una bomba!