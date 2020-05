Tenet: ecco il nuovo trailer del film di Christopher Nolan

Dopo aver aspettato tanto ecco finalmente l’ultimo attesissimo trailer di Tenet, il prossimo film di Christopher Nolan che vedrà come protagonisti John David Washington e Robert Pattinson.

Epico film d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale, il film vedrà nel cast anche Michael Caine e Kenneth Branagh. Insieme a loro ci saranno anche Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy.

L’uscita del film è ancora prevista per luglio.

Guarda il nuovo trailer italiano del film:

TENET (2020) | Full Trailer ITA del film di Christopher Nolan

Che cosa sappiamo a proposito del film

Purtroppo non sappiamo ancora a proposito di Tenet. L’ambientazione del film riguarderà quella dello spionaggio, in cui i due protagonisti maschili — interpretati da Robert Pattinson e John David Washington, si ritrovano coinvolti in un triangolo amoroso insieme a una donna misteriosa.

Tenet è prodotto da Nolan ed Emma Thomas, con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo. Il film è stato girato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Un vero e proprio spettacolo visivo per tutti gli appassionati del genere e di Nolan, che ormai da tempo ha abituato il suo pubblico a film curati nei minimi dettagli.

Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland e il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson. Musiche ad opera del compositore Ludwig Göransson.

Tenet segna il ritorno il ritorno al cinema di John David Washington dopo il successo di BlackKklansman di Spike Lee, ma anche quello di Robert Pattinson. L’attore, ormai lontanissimo dall’epoca di Twilight, negli ultimi tempi si è dedicato principalmente a produzioni indipendenti. Tenet segna il suo ritorno ai blockbuster in attesa dell’uscita del Batman che lo vedrà protagonista.