Skam Italia 4 sta ufficialmente per arrivare su Netflix! Anche se non ci è dato sapere quando la nuova stagione della serie cult sbarcherà sulla piattaforma, questo pomeriggio ci è finalmente stato regalato il primo vero teaser!

Non un un trailer, né tantomeno la classica foto. Piuttosto, questi furbacchioni di Netflix hanno voluto deliziarci, se così vogliamo dire, con un breve messaggio vocale di Sana.

Come già vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, Skam Italia 4 (come la serie norvegese) sarà infatti incentrata proprio sul personaggio di Sana, una splendida ragazza di origine musulmana. Dopo Rocco Fasano, Gianmarco Commare, Ludovico Tersigni, Ludovica Martino e Federico Cesari sarà dunque il turno di Beatrice Bruschi prendersi il centro della scena.

Qui sotto trovate la chat di Sana che anticipa l’arrivo di Skam Italia 4 su Netflix!

Non c’è dubbio che la nuova stagione di Skam è partita non esattamente nel migliore dei modi. Prima il regista Ludovico Bessegato aveva confermato la cancellazione della serie. Poi, con un coup de thèatre a sorpresa, Netflix ha annunciato di aver messo mano al progetto, di fatto salvandolo e facendo fare un sospiro di sollievo ai fan.

E poi, come se non bastasse, ci si è messo di mezzo il Coronavirus. Quello che sappiamo di certo è che le riprese di Skam Italia 4 sono iniziate ormai diverse settimane fa, ben prima dell’emergenza. Nei giorni scorsi, inoltre, la produzione ha voluto in qualche modo tranquillizzare i fan. Il montaggio e la produzione sono infatti proseguite, seppur a rilento, anche in questi giorni difficili.

Per il momento, non ci resta altro che aspettare ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, ovviamente, è bastato il vocale audio di Sana per mandare in visibilio i fan di Twitter della serie. I Skam Italia stans hanno infatti rapidamente riportato #SkamItali nella top 10 delle tendenze italiane.