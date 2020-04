Ci sono ottime notizie per tutto il team trote! Il prossimo 5 maggio, infatti, Luì e Sofì alias i Me Contro te pubblicheranno il loro tanto atteso terzo Fantalibro! La conferma a riguardo è arrivata pochissimi minuti fa sul loro profilo Instagram ufficiale, dove hanno pubblicato un selfie dove hanno svelato la copertina del libro!





Il titolo del libro è Sfida il Signor S con Luì e Sofì, qui sotto trovate la descrizione! Il prezzo è di 16,90 euro, la spedizione è gratis nel caso in cui sia il vostro primo ordine!

Ciao ragazzi! Siamo ormai arrivati al terzo fantalibro dei Me contro Te! Questa volta i protagonisti non siamo solo noi. Questo libro infatti è dedicato al nostro acerrimo nemico, il Signor S, e a tutte le avventure che in questi mesi abbiamo vissuto con lui. Affronterete insieme a noi prove impossibili, ci seguirete in imprese pazze, ci aiuterete a risolvere enigmi complicatissimi… Ma soprattutto anche questa volta, pagina dopo pagina, giocherete e vi divertirete con noi e allora coraggio Team Trote! Ye ye nininini”