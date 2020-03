Il Premier Giuseppe Conte ha parlato alla Nazione. Alle 19,20 è annunciato via web la conferenza stampa del Premier. Il popolo del web freme. Nuova autocertificazione? Cosa verrà oggi annunciato? Nuovi divieti per contenere il Coronavirus? Le italiane e gli italiani attendono con grande ansia questa nuova conferenza stampa del Premier Conte. I giovani maturandi pure sono in attesa.

Cosa succederà? La maturità ci sarà quest’anno? In altri paesi hanno ben pensato di anticipare o posticipare gli esami per poter sia chiudere le scuole nei prossimi mesi, sia essere pronti per l’anno prossimo. Vedere la Germania: in almeno due Laender la maturità è stata spostata.

Ma da noi? Cosa succederà? All’inizio si era parlato di tornare a scuola per il 3 aprile. Mano a mano che i giorni sono passati e i morti per Coronavirus non sono scesi come previsto la possibilità di ritornare a scuola per il 3 aprile si è fatta improbabile. Ma fino a quando la scuola rimarrà chiusa?

Dopo un’attesa di a malapena 20 minuti il Premier Conte e il Ministero Gualtieri si sono collegati. Il Premier Conte ha detto che avrebbe rilasciato un buono spesa per chi ne ha bisogno per comprare i beni di prima necessità.

Il Premier Conte conferma che la scuola per ora rimarrà chiusa. Ancora non si sa fino a quando. Nulla sulla maturità, temo atteso, ma che verrà lasciato al Ministro dell’Istruzione Azzolina. Conte ha con queste precise parole commentato la situazione scolastica:

La sospensione delle attiviità didattche sia nelle scuole che nelle università proseguirà.Non c’è prospettiva di tornare alle attività didattiche a scuola e in università, questo ve lo possiamo già anticipare.

Quindi scuola finita? Per il momento online le lezioni continuano in qualche modo.

Ora si attende di sapere cosa ne sarà degli scrutini e della maturità. Nelle prossime settimane si saprà di più. In attesa della comunicazione ufficiale non ci resta che attendere.

