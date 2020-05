SKAM Italia 4: lo spoiler incredibile sulla quarta stagione. VIDEO!

Noi vi abbiamo avvisato. Con la quarta stagione di Skam Italia che arriverà solo venerdì cominciano già i primi rumor, uno dei quali viene però svelato proprio da uno dei protagonisti. In una clip pubblicata da Netflix con protagonista Filippo, interpretato da Pietro Turano, ci viene rivelato un momento OMG che sarà parte di questa quarta stagione.

SPOILER SKAM ITALIA (non andate oltre se non volete saperlo)

Da ora in poi continuate a vostro rischio e pericolo. Nella clip dove Filippo, fratello di Eleonora, ci racconta un po’ come sono andate queste stagioni e le vicissitudini dei personaggi e di come si sono evoluti in questi anni. Verso la fine ci parla anche di Sana portandoci a conoscenza di qualcosa che non sapevamo visto che la quarta stagione non è ancora andata in onda.

Siete sicuri di voler continuare a leggere?

Nel video Filippo parla del fatto che Sana continua a contattarlo perché non sa dove seppellire il fratello, facendo intuire che sia morto e in circostanze probabilmente non del tutto naturali. Netflix non è nuova a dare spoiler prima del tempo ma questo, condiviso in questo modo può essere un vero e proprio colpo. La serie è proprio incentrata sul personaggio di Sana, un’italiana musulmana di seconda generazione, alle prese con la vita di adolescente e allo stesso tempo una fede molto forte. Sarà vero o solo un tentativo di aumentare l’hype per la prossima stagione? Il video si conclude con Filippo che chiede al suo interlocutore se si fida di lui, ma questo risponde no. Quindi chissà, magari si tratta solo di uno scherzo.

Intanto vi lasciamo col video se volete sentirlo con le vostre orecchie.