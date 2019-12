I Pinguini Tattici Nucleari, adesso è ufficiale, saranno nel cast del Festival di Sanremo 2020. L’annuncio è arrivato poche ore fa tramite le pagine di Repubblica. Sul noto quotidiano, infatti, Amadeus ha rivelato tutti i nomi dei 22 BIG in gara quest’anno.

I titoli delle canzoni in gara, compresa quella dei Pinguini Tattici Nucleari, vi ricordiamo, verranno svelati ufficialmente soltanto il prossimo 6 gennaio. Nel corso di una puntata speciale de I Soliti Ignoti, il conduttore annuncerà per la prima volta in tv i nomi di Sanremo 2020 e i nomi delle canzoni.

Nel frattempo, scopriamo qualcosa in più su uno dei gruppi in gara. Ecco chi sono i Pinguini!

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari

La band, originaria di Bergamo, si forma nel 2010.

Cosa significa Pinguini Tattici Nucleari? Ecco i segreti dietro al loro nome

Il loro primo EP, Cartoni animali, esce nel 2012, è autoprodotto e contiene cinque brani. Il primo album risale invece al 2014: stiamo parlando di Il re è nudo, composto da sette tracce più una intro. Il disco include quella che viene considerata una delle canzoni più famose del gruppo, Cancelleria.

Il secondo disco dei Pinguini Tattici Nucleari esce il 18 dicembre e si intitola Diamo un calcio all’Aldilà, con il brano Me Want Marò Back che finisce in rotazione su Radio Popolare.

Ad oggi i Pinguini hanno all’attivo un totale di 4 dischi di cui l’ultimo, Fuori dall’hype, uscito nel 2019. La band, vi ricordiamo, partirà a breve con un tour nei palazzetti. Cliccando qui trovate tutte le info sui biglietti!

Qui sotto trovate la formazione del gruppo al completo:

Riccardo Zanotti – voce

Nicola Buttafuoco – chitarra

Lorenzo Pasini – chitarra-cori

Simone Pagani – basso-cori

Matteo Locati – batteria

Elio Biffi – tastiera, fisarmonica, voce

In un’intervista che potete recuperare qui il gruppo ha spiegato il significato del suo bizzarro nome, che deriva dalla Tactical Nuclear Penguin, una birra prodotta dal birrificio britannico Brewdog.