Chiara Ferragni: prezzi e dove acquistare la collezione per la scuola

Una collezione che ha già fatto impazzire tutti e che già dal suo lancio risulta quasi introvabile. Stiamo parlando della collezione per la scuola di Chiara Ferragni x Pigna.

Già dal suo annuncio questa collaborazione ha suscitato grandissimo interesse sia nei più piccini ma anche per gli adulti che hanno sfruttato l’occasione per tornare un po’ bambini. Matite, astucci, diario e quaderni nel pieno stile del brand e con l’occhio che caratterizza il marchio dell’influencer in tutto il mondo.

La collezione oltre a essere disponibile nelle cartolerie è online sul sito ufficiale del brand, e in vendita sullo store Amazon di Pigna e in alcune librerie. In tantissimi si sono già aggiudicati alcuni pezzi di questa simpatica collezione e voi sarete i prossimi?

Tutti i prodotti e i prezzi

Di seguito tutti i prezzi e i prodotti della collezione (alcuni di essi possono variare in base al rivenditore su Amazon).

Matite – 3 pezzi

Set di 4 Gomme

Maxi quaderni formato A4 varie fantasie

Astuccio in due colori

Quaderni formato A5 varie fantasie

Raccoglitori ad anelli in due colori

Diario/Agenda 16 mesi

Un’altra collaborazione targata dall’imprenditrice digitale che si aggiunge a quella fatta quest’anno per il brand Nespresso.

Avete già acquistato qualcosa della collezione di Chiara Ferragni per Pigna?