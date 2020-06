Comic-Con 2020: l’evento sarà virtuale e gratuito. Ecco i primi dettagli!

Qualche settimana fa vi avevamo dato la notizia della cancellazione ufficiale del San Diego Comic-Con (scopri i dettagli qui). Una notizia prevedibile vista l’evoluzione e la prudenza per la pandemia da Covid 19. L’evento, come molti altri, avrà luogo in forma virtuale e la partecipazione sarà gratuita per tutti. Ecco i primi dettagli!

Per la prima volta nella nostra storia di 50 anni, siamo felici di accogliere praticamente chiunque da tutto il mondo, ha dichiarato il portavoce David Glanzer a Tvline. Sebbene le condizioni di soggiorno a casa lo rendano un momento molto difficile, lo show deve andare avanti. [email protected] sarà un’opportunità per diffondere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità. Potremo raggiungere chiunque abbia una connessione e una passione per uno dei generi che trattiamo. L’evento virtuale e gratuito avrà luogo da mercoledì 22 a sabato 26 luglio.

Comic-Con @Home includerà un’area espositiva online in cui i fan potranno trovare il merchandising tipico della convention. Inoltre, sarà possibile partecipare a diverse attività approntate appositamente per il San Diego Comic Con Home. Ai partecipanti, è consigliato l’utilizzo dell’hashtag #ComicConAtHome per essere inclusi in queste attività, tra le quali troviamo anche una festa in maschera. Ulteriori dettagli e il programma dettagliato saranno rilasciati nelle prossime settimane. Per i fan comunque è una notizia importante: potranno stare insieme a distanza con gli attori che amano di più!

In un post su Twitter l’organizzazione ha dichiarato che da sempre è contro ogni tipo di discriminazione:

Comic-Con is an inclusive organization that does not tolerate the mistreatment or disrespect of others in any part of our event or organization. We are a diverse community, with a diverse board of directors, staff, and volunteer base. (1/2) — San Diego Comic-Con (@Comic_Con) June 5, 2020