Esce oggi in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Tommy Lee, un nuovo singolo del nostro adorato Post Malone.

In realtà il pezzo in questione, davvero molto valido, è del collega rapper Tyla Yaweh e vede Post Malone come “semplice” collaboratore.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Tommy Lee di Tyla Yaweh e Post Malone.

CLICCA QUI PER COMPRARE LA CANZONE!

Testo Post Malone e Tyla Yaweh Tommy Lee

Intro] Ah, shit, I’m just workin’ in the studio

Ah, okay

You miss me?

Papa

Callin’ me “Papa”?

I want you, Papa

Aight, I’ll call you right back (XL Eagle made it)

[Chorus: Tyla Yaweh] You always talkin’ about it (You always talkin’ about it)You never makin’ no profit, uh (You never makin’ no profit)I treat my hoes like a option (Yeah)If she talkin’ and get out of pocket, ooh (Okay)I’m livin’ life like a rockstar (Oh)Pullin’ up, stretch limousines (Pullin’ up, stretch limousines)To look at me, that cost a fee (Yeah)The double C’s all on my feetYou always talkin’ about it, yeah (You always talkin’ about it)Y0u always talkin’ about it (You always talkin’ about it)You say that you rappin’ in private, yeah (Woah)But I see that you cap about it (Yeah)Livin’ life like a rockstarPullin’ up, stretch limousines (Stretch limousines)To look at me, that cost a fee (Woah)Them double C’s all on my feet (Woah)

ho copiato gingergeneration

[Verse 1: Tyla Yaweh] I changed my color to Nipsey blue (Nipsey blue)Your racks, it get smaller, shit pitiful (Racks)If you tryna get so physical (Woah)That .45 will make you invisible (Woah)I’m livin’ my life like a criminal (Woah)I call this shit First 48 (Ayy)

I been quiet, there’s no one to blame, yeah (Blame)

My lawyer said we beat the case (We beat the case)

I’m livin’ my life, celebration (Woah)

I’m thankin’ the Lord, I got patience (Woah), I’m lovin’ the way that she take it (Woah), I bend it, I fold it, I flip it

She bringin’ it back just to prove it (Prove it)

I’m givin’ her work just to move it, yeah, I’m livin’ the life that I’m choosin’, yeah (Choosin’), I’m gettin’ these racks, gettin’ stupid, yeah (Oh)

[Chorus: Tyla Yaweh] You always talkin’ about it (You always talkin’ about it)You never makin’ no profit, uh (You never makin’ no profit)I treat my hoes like a option (Yeah)If she talkin’ and get out of pocket, ooh (Okay), I’m livin’ life like a rockstar (Oh)Pullin’ up, stretch limousines (Pullin’ up, stretch limousines)To look at me, that cost a fee (Yeah)The double C’s all on my feet

You always talkin’ about it, yeah (You always talkin’ about it)

Y0u always talkin’ about it (You always talkin’ about it)

Y0u say that you rappin’ in private, yeah (Woah)

But I see that you cap about it (Yeah)

Livin’ life like a rockstar

Pullin’ up, stretch limousines (Stretch limousines)

To look at me, that cost a fee (Woah)

Them double C’s all on my feet (Woah)

ho copiato gingergeneration

ginger

[Verse 2: Post Malone] Pull up with the drum like I’m Tommy Lee (Tommy Lee)Yaweh got a stick, came to rock with me (Rock with me)Milli’ on wrist, ain’t no rocks on me (Rocks on me, rocks on me)I’m pretty as fuck, wanna copy me (Copy me, damn)I heard you was mad ’cause I’m poppin’ as shit (Wow, wow)I’m poppin’ the ‘pagne and I’m poppin’ that bitch (Pop, ooh, damn), I hop out a plane and went straight to the whip (Ooh), I know they can see, I think that’s pretty cool if you askin’ meBugatti, no body roll, curtains in back of the candy Rolls (Skrrt)I love when my lawyer calls, I hate when I run out of smokePull up to the party, oh, and we like to party, ohI finish the bottle, dawg, get this bitch jumpin’, no MarioStill shit’s so hardCigarettes, coughBathroom stallsPlease don’t save my life, oh[Chorus: Tyla Yaweh] You always talkin’ about it (You always talkin’ about it)You never makin’ no profit, uh (You never makin’ no profit)I treat my hoes like a option (Yeah)If she talkin’ and get out of pocket, ooh (Okay), I’m livin’ life like a rockstar (Oh)Pullin’ up, stretch limousinesTo look at me, that cost a fee (Yeah)The double C’s all on my feet

You always talkin’ about it, yeah (You always talkin’ about it)

You always talkin’ about it (You always talkin’ about it)

Y0u say that you rappin’ in private, yeah (Woah)

But I see that you cap about it (Yeah)

Livin’ life like a rockstar

Pullin’ up, stretch limousines (Stretch limousines)

To look at me, that cost a fee (Woah)

Them double C’s all on my feet (Woah)

Testo Post Malone e Tyla Yaweh Tommy Lee

[Outro: Tyla Yaweh] Like a rockstar

Ah m*rda, sto solo lavorando in studio

ah okay

ti manco?

papa

mi chiami papa?

ti voglio papa?

va bene, ti richiamerò subito (XL Eagle l’ha fatto)

tu ne hai sempre parlato (tu ne hai sempre parlato)

non fai mai profitti (non fai mai profitti)

io tratto le mie str0n3 come un’opzione (yeah)

se lei parla ed esce dalle mie tasche ooh

sto vivendo come una rockstar (oh)

tirandomi su, sfoggiando limousine (tiramdomi su, sfrecciando su Limousines)

per guardarmi bisogna pagare (yeah)

sui miei piedi c’è una doppia C

ginger

tu ne parli sempre, yeah (tu ne parli sempre)

ne parli sempre (tu ne parli sempre)

tu dici che rappi in privato, yeah (woah)

ma io vedo che te ne vanti (yeah)

vivendo come una rockstar

tirandomi su, sfoggiando limousines (sfoggiando limousined)

per guardarmi bisogna pagare (woah)

quelle doppie C sono ai tuoi piedi (woah)

ho cambiato il mio colore al blue Nipsey (blue Nipsey)

i tuoi scaffali, diventano più piccoli, una roba pietosa (bastoni)

ho copiato gingergeneration

se vuoi più contatto fisico (woah)

quel 45 ti renderà invisibile (woah)

sto vivendo la mia vita come un criminale (woah)

chiamo questa cosa First 48 (woah)

sono stato in silenzio, non c’è nessuno a cui dare la colpa yeah (colpa)

il mio avvocato ha detto che possiamo vincere la causa (vinciamo la causa)

sto vivendo la mia vita, una festa (woah)

sono grato a Dio, ho pazienza

lo piego, lo giro, lo rivolto

lei lo riporta indietro solo per provarlo (provarlo)

le sto dando del lavoro solo per spostarlo yeah

sto vivendo la vita che sto scegliendo, yeah (scegliendo)

sto prendendo questi scaffali, sto diventando stupido, yeah (oh)

tu ne hai sempre parlato (tu ne hai sempre parlato)

non fai mai profitti (non fai mai profitti)

io tratto le mie str0n3 come un’opzione (yeah)

se lei parla ed esce dalle mie tasche ooh

sto vivendo come una rockstar (oh)

tirandomi su, sfoggiando limousine (tiramdomi su, sfrecciando su Limousines)

per guardarmi bisogna pagare (yeah)

sui miei piedi c’è una doppia C

tu ne parli sempre, yeah (tu ne parli sempre)

ne parli sempre (tu ne parli sempre)

tu dici che rappi in privato, yeah (woah)

ma io vedo che te ne vanti (yeah)

vivendo come una rockstar

tirandomi su, sfoggiando limousines (sfoggiando limousined)

per guardarmi bisogna pagare (woah)

quelle doppie C sono ai tuoi piedi (woah)

ho copiato gingergeneration

inizio a giocare con le percussioni come Tommy Lee (Tommy Lee)

Yaweh ha un bastone, vieni a suonare con me (suona con me)

Sul polso ho migliaia di dollari, non ci sono diamanti su di me (Diamanti su di me, diamanti su di me)

sono tremendamente carino, mi vuoi copiare (copiami cavolo)

stappo lo champagne e faccio saltare quella ragazza (saltare ooh cavolo)

salto fuori da un aereo e vado dritto al punto (ooh)

io so che mi vedono, penso che sia abbastanza carino se me lo chiedi

Bugatti, nessun movimento sexy, tende tirate nei sedili posteriori della Rolls (skkr)

mi piace quando mi chiama il mio avvocato, odio quando finisco il fumo

tiro su una festa, oh, e ci piace fare festa, oh

finisco la bottiglia, ragazza, prendi questa str0nza che salta, no Mario

la roba è ancora così dura

sigarette, tossisco

bagni

per favore non salvarmi la vita oh

tu ne hai sempre parlato (tu ne hai sempre parlato)

non fai mai profitti (non fai mai profitti)

io tratto le mie str0n3 come un’opzione (yeah)

se lei parla ed esce dalle mie tasche ooh

sto vivendo come una rockstar (oh)

tirandomi su, sfoggiando limousine (tiramdomi su, sfrecciando su Limousines)

per guardarmi bisogna pagare (yeah)

sui miei piedi c’è una doppia C

tu ne parli sempre, yeah (tu ne parli sempre)

ne parli sempre (tu ne parli sempre)

tu dici che rappi in privato, yeah (woah)

ma io vedo che te ne vanti (yeah)

vivendo come una rockstar

tirandomi su, sfoggiando limousines (sfoggiando limousined)

per guardarmi bisogna pagare (woah)

quelle doppie C sono ai tuoi piedi (woah)