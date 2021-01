Shadow and Bone – Netflix: Data di uscita, trama e prime immagini

Oggi Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Lupin per una seconda stagione (i dettagli qui). Ieri aveva poi diffuso le prime immagini e la data di uscita della nuova e attesa serie fantasy Shadow and Bone. Ecco i primi dettagli

Benvenuti in un mondo di forze pericolose e poteri magici, evocatori, tiratori scelti e ladri. Questo è il mondo di Tenebre e Ossa, dalla trilogia di Leigh Bardugo, in arrivo su Netflix il 23 aprile. Così la piattaforma streaming ha annunciato la data di uscita di Shadow and Bone che conterà otto episodi. L’autrice dei romanzi è coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva.

In un’intervista a EW ha spiegato come la storia sia ambientata in un mondo fantasy che rappresenta una commistione tra l’Inghilterra medievale e l’impero russo. Al centro della trama troviamo una giovane con un dono fuori dal comune che però la metterà in grave pericolo. Infatti, vi sono persone intenzionate a sfruttarla per fini malvagi. Ci sarà però anche chi è pronto ad aiutarla.

Sinossi. In un mondo lacerato dalla guerra, l’orfana Alina Starkov è in possesso di un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per la salvezza della sua nazione. La giovane è pronta a voltare pagina e prendere il controllo della propria vita. Entra a far parte di un gruppo di militari d’élite, composto unicamente da soldati in possesso di poteri magici. Il nome è Grisha e al suo interno avrà modo di scoprire metodi per controllare le proprie capacità smisurate. Il confine tra alleati e nemici sia alquanto labile e nulla è ciò che sembra.

Ecco il post su Netflix Italia con le prime immagini di Shadow and Bone:

